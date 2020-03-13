【全球大流行】巴西總統對新冠檢測呈陰性

新冠肺炎在全球蔓延，歐美相繼有政要、藝人及球星確診。英國《衛報》報道引述巴西傳媒報道，上周曾與美國總統特朗普會面及進餐的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）亦告確診，成為全球首位染病的國家元首。博爾索納羅最新在社交網站指，最新對新冠病毒檢測呈陰性。

此外，特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）上周曾會面確診新冠狀肺炎的澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）。

據路透報道，根據白宮日程安排，特朗普在輿情壓力，計劃將於周五與試劑公司商討增加病毒測試範圍。

事源一名巴西政府新聞秘書，上周六（7日）隨團到訪美國，與美國總統特朗普及副總統彭斯會面，且在海湖莊園共進晚餐，返國後對新冠肺炎病毒結果呈陽性。

消息曝光後，巴西總統博爾索納羅亦隨即進行病毒測試。特朗普亦曾就事件回應，他當時表示對博爾索納羅需接受新冠病毒監察，自己並不感到擔心，亦不會進行病毒測試。

澳洲疫情持續，澳洲內政部長達頓亦確診新冠肺炎。內地微博流傳新聞指，他上周曾到訪美國，期間與美國總統特朗普女兒伊萬卡會面以及司法部長巴爾（William Barr）。特朗普及伊萬卡紛紛空降微博前十大熱搜。

▲ 特朗普女兒伊萬卡與澳洲官員會面

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