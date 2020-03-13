【美股開市】道指彈1300點後收窄 憧憬兩黨對紓困措施達共識

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間22:00）
在新冠肺炎疫情肆虐下，美股近期持續大上大落，周四經歷1987年以來最大單日跌幅後，周五再次反彈，道指曾升1300點，主要憧憬聯儲局進一步釋出流動性，以及兩黨議員對紓困措施達成共識。美股升幅其後稍見收窄，道指升不足1000點。
重磅股波音（Boeing，美：BA）和英特爾（Intel，美：INTC）升約9%，蘋果（Apple，美：AAPL）漲3.5%，主因富國調升蘋果股票評級至跑贏大市。
市場憧憬紓困措施出台，美元向好，美匯指數曾升0.8%，報98.29；日圓最多挫2.7%，報107.49兌1美元；現貨金跌穿1600美元後靠穩，升0.3%，報1581美元。美國債價下跌，10年債息升近1厘，高見0.9716厘，升幅16點子。
布蘭特期油經歷周四大跌7%後，周五反彈，升1.7%，報33.79美元；紐約期油升3%，報32.44美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+782點
|21983點
|美國標指
|+97點
|2578點
|美國納指
|+281點
|7483點
|歐洲Stoxx 600指數
|+6.3%
|313.63點
|美匯指數
|+0.8%
|98.22
|歐元
|-0.6%
|1.1119美元
|日圓
|-2.1%
|106.86兌1美元
|英鎊
|-0.7%
|1.2488美元
|美國2年債息
|+4點子
|0.5281厘
|美國10年債息
|+14點子
|0.9474厘
|紐約期油
|+3%
|32.44美元
|倫敦布蘭特期油
|+1.7%
|33.79美元
|現貨金
|+0.3%
|1581美元
|＊截至本港晚上9時48分