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【美股開市】道指彈1300點後收窄 憧憬兩黨對紓困措施達共識

環球經濟金融 21:57 2020/03/13

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在新冠肺炎疫情肆虐下，美股近期持續大上大落，周四經歷1987年以來最大單日跌幅後，周五再次反彈，道指曾升1300點，主要憧憬聯儲局進一步釋出流動性，以及兩黨議員對紓困措施達成共識。美股升幅其後稍見收窄，道指升不足1000點。

重磅股波音（Boeing，美：BA）和英特爾（Intel，美：INTC）升約9%，蘋果（Apple，美：AAPL）漲3.5%，主因富國調升蘋果股票評級至跑贏大市。

市場憧憬紓困措施出台，美元向好，美匯指數曾升0.8%，報98.29；日圓最多挫2.7%，報107.49兌1美元；現貨金跌穿1600美元後靠穩，升0.3%，報1581美元。美國債價下跌，10年債息升近1厘，高見0.9716厘，升幅16點子。

布蘭特期油經歷周四大跌7%後，周五反彈，升1.7%，報33.79美元；紐約期油升3%，報32.44美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +782點 21983點
美國標指 +97點 2578點
美國納指 +281點 7483點
歐洲Stoxx 600指數 +6.3% 313.63點
     
美匯指數 +0.8% 98.22
歐元 -0.6% 1.1119美元
日圓 -2.1% 106.86兌1美元
英鎊 -0.7% 1.2488美元
     
美國2年債息 +4點子 0.5281厘
美國10年債息 +14點子 0.9474厘
     
紐約期油 +3% 32.44美元
倫敦布蘭特期油 +1.7% 33.79美元
現貨金 +0.3% 1581美元
     
＊截至本港晚上9時48分    

標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 美股

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