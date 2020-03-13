【美股早市】特朗普料頒緊急狀態 道指升幅僅剩200點

美國總統特朗普料宣布美國進入緊急狀態，美股升幅進一步收窄，道指由早段升逾1300點，升幅收窄至200多點。

在新冠肺炎疫情肆虐下，美股近期持續大上大落，周四經歷1987年以來最大單日跌幅後，周五再次反彈，道指曾升1300點，主要憧憬聯儲局進一步釋出流動性，以及兩黨議員對紓困措施達成共識。

重磅股波音（Boeing，美：BA）和英特爾（Intel，美：INTC）升約9%，蘋果（Apple，美：AAPL）漲3.5%，主因富國調升蘋果股票評級至跑贏大市。

市場憧憬紓困措施出台，美元向好，美匯指數曾升0.8%，報98.29；日圓最多挫2.7%，報107.49兌1美元；現貨金跌穿1600美元後靠穩，升0.3%，報1581美元。美國債價下跌，10年債息升近1厘，高見0.9716厘，升幅16點子。

布蘭特期油經歷周四大跌7%後，周五反彈，升1.7%，報33.79美元；紐約期油升3%，報32.44美元。