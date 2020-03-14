【熔斷機制】股市何時跌停？一文看清全球股市熔斷、漲跌停機制

▲ 美股一周兩日觸及熔斷機制，其他市場有沒有同類安排。

美股過去多日如過山車般大上大落，一周內兩日共三次觸發熔斷機制（英文或稱circuit breaker）。事實上，全球各主要股市亦會為防止市場過度波動，而推出相應的限制。即便是香港股市以自由開放著稱，恒指及國指成份股也會受「市場波動調節機制」所限，以下為各地股市正股交易的波幅限制措施。

美國︰熔斷機制

美股以標普500指數作為參考指標，若該指數較上日收市價跌逾7%，會觸發15分鐘停市；若停幅達13%將觸發第二次停市，同樣為15分鐘。倘跌幅達20%，將會全日停市。

【詳程可見︰【一文看清】美股熔斷機制「過三關」 標指倘跌穿關鍵位將全日停市】

中國內地︰漲跌停上限10% 熔斷機制僅推4日

滬深股市主板股份有10%的漲跌限制，而在創科板的漲跌停板限制為20%，但相關A股並非停止交易，只是價格到達限制後，即日不能再突破價位。

美股上次觸發熔斷是1997年，近年香港投資者最有印象的熔斷機制可算是A股熔斷機制。內地2016年初曾推行熔斷機制，但其後僅維持了4個交易日便將其取消，當時其熔斷觸發門檻為5%及7%。

日本︰個股熔斷機制

日本的東京證券交易所於1994年2月引入熔斷機制，當股價波動超過一定幅度時，將停止交易10分鐘。其熔斷觸發點會根據股價有所不同。

英國︰市調機制

在英國，當富時100指數成分股漲跌超過動態參考價格（上一次成交價）3%；或者靜態參考價格（上一次競價）8%，則實行5分鐘集合競價。

由於一般交易競價時段為開市前或後市後，意味着當股份於日內漲跌幅較開市價高8%時，則會觸發5分鐘的「集合競價」；投資者仍可落盤競價，但不會有交易觸發，直至競價結束才會恢復交易。

該機制主要是防止投資者「落錯盤」，但在股市大幅波動時亦有機會觸發。

香港︰市調機制 諮詢熔斷無下文

香港交也有「市場波動調節機制」，俗稱冷靜期或VCM。若個別產品於5分鐘內股票跌幅或升幅逾10%（期貨為5%）便會觸發交易價格限制。換言之，以5分鐘前最後成交價為參考價，若有適用證券（期貨）的買賣盤以偏離參考價超過10%（期貨為5%）的價格進行交易，該宗交易就會被拒絕，並觸發冷靜期，在5分鐘的冷靜期內僅可在參考價的上下10%（期貨為上下5%）範圍內買賣。

港交所（00388）於去年曾諮詢市場會否考慮「針對香港市場層面的波動控制（例如停市機制）」，但諮詢總結指市場未有共識，暫不考慮。

詳情可見︰【股市熔斷】美股道指期貨屢觸發熔斷 香港也有「市場波動調節機制」

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新加坡︰市調機制與香港相似

新加坡的市調機制與香港類似，涵蓋包括海峽時報指數成份股在內的主要股票，若交易價格偏離參考價格10%以上，就會觸發熔斷機制，之後會進入5分鐘的冷靜期，此時交易價格會被限制在參考價上下10%的範圍內。

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