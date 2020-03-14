  • 19°C
香港時間 : 2020316日 (一) 00:22
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【熔斷機制】股市何時跌停？一文看清全球股市熔斷、漲跌停機制

金融經濟 10:32 2020/03/14

分享：

美股一周兩日觸及熔斷機制，其他市場有沒有同類安排。

美股過去多日如過山車般大上大落，一周內兩日共三次觸發熔斷機制（英文或稱circuit breaker）。事實上，全球各主要股市亦會為防止市場過度波動，而推出相應的限制。即便是香港股市以自由開放著稱，恒指及國指成份股也會受「市場波動調節機制」所限，以下為各地股市正股交易的波幅限制措施。

美國︰熔斷機制

美股以標普500指數作為參考指標，若該指數較上日收市價跌逾7%，會觸發15分鐘停市；若停幅達13%將觸發第二次停市，同樣為15分鐘。倘跌幅達20%，將會全日停市。

【詳程可見︰【一文看清】美股熔斷機制「過三關」 標指倘跌穿關鍵位將全日停市

中國內地︰漲跌停上限10% 熔斷機制僅推4日

滬深股市主板股份有10%的漲跌限制，而在創科板的漲跌停板限制為20%，但相關A股並非停止交易，只是價格到達限制後，即日不能再突破價位。

美股上次觸發熔斷是1997年，近年香港投資者最有印象的熔斷機制可算是A股熔斷機制。內地2016年初曾推行熔斷機制，但其後僅維持了4個交易日便將其取消，當時其熔斷觸發門檻為5%及7%。

日本︰個股熔斷機制

日本的東京證券交易所於1994年2月引入熔斷機制，當股價波動超過一定幅度時，將停止交易10分鐘。其熔斷觸發點會根據股價有所不同。

英國︰市調機制

在英國，當富時100指數成分股漲跌超過動態參考價格（上一次成交價）3%；或者靜態參考價格（上一次競價）8%，則實行5分鐘集合競價。

由於一般交易競價時段為開市前或後市後，意味着當股份於日內漲跌幅較開市價高8%時，則會觸發5分鐘的「集合競價」；投資者仍可落盤競價，但不會有交易觸發，直至競價結束才會恢復交易。

該機制主要是防止投資者「落錯盤」，但在股市大幅波動時亦有機會觸發。

香港︰市調機制 諮詢熔斷無下文

香港交也有「市場波動調節機制」，俗稱冷靜期或VCM。若個別產品於5分鐘內股票跌幅或升幅逾10%（期貨為5%）便會觸發交易價格限制。換言之，以5分鐘前最後成交價為參考價，若有適用證券（期貨）的買賣盤以偏離參考價超過10%（期貨為5%）的價格進行交易，該宗交易就會被拒絕，並觸發冷靜期，在5分鐘的冷靜期內僅可在參考價的上下10%（期貨為上下5%）範圍內買賣。

港交所（00388）於去年曾諮詢市場會否考慮「針對香港市場層面的波動控制（例如停市機制）」，但諮詢總結指市場未有共識，暫不考慮。

詳情可見︰【股市熔斷】美股道指期貨屢觸發熔斷　香港也有「市場波動調節機制」
相關文章：【恒指夜期熔斷？】美股正股期貨屢熔斷跌停　恒指夜期也設「漲跌停」機制

新加坡︰市調機制與香港相似

新加坡的市調機制與香港類似，涵蓋包括海峽時報指數成份股在內的主要股票，若交易價格偏離參考價格10%以上，就會觸發熔斷機制，之後會進入5分鐘的冷靜期，此時交易價格會被限制在參考價上下10%的範圍內。

相關文章︰【港版熔斷？】港交所擬改善開市競價、「冷靜期」 諮詢是否推停市機制

香港股票 英國 中國 日本 美國 指數 成交 新加坡 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十八版）
【澳洲隔離】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十八版）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）