微軟跨國聯手　摧毀全球最大殭屍網絡Necurs

▲ 微軟周二（10日）宣布，成功摧毀殭屍網絡Necurs，結束其長達8年的不法活動。

殭屍網絡是黑客常用技倆，利用惡意程式控制網絡設備，使之如殭屍般失去原本的「意識」。Necurs是全球大型的殭屍網絡之一，於2012年被發現，經常被用作發出垃圾郵件和惡意軟件，微軟（Microsoft）近日就聯同35個國家及地區的組織，成功合力瓦解這個殭屍網絡。

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微軟周二（10日）宣布，成功摧毀了殭屍網絡Necurs，結束其長達8年的不法活動。該殭屍網路至今已感染全球超過900萬部電腦，單計過去兩個月，便發出了380萬封垃圾郵件予逾4060萬名受害者。是次跨國聯手，由微軟為主導，與35個國家/地區的國際警察及私人科技公司協調行動。

微軟透露，Necurs常用域名生成演算法（Domain Generate Algorithm，DGA），以隨機字元來生成C&C域名，藉此於中心結構的殭屍網絡中，與C&C伺服器連接，避開黑名單偵測網絡。為徹底摧毀Necurs，微軟分析其演算法後，成功預測Necurs未來25個月內，可能建立的600萬個網域，並通報各網域註冊機構進行封鎖，預先阻擋被攻擊的風險。

責任編輯：姚慧儀