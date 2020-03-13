  • 22°C
香港時間 : 2020313日 (五) 20:57
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【航空寒冬】IATA籲環球政府援助　否則更多航空公司逼上絕路

金融經濟 20:00 2020/03/13

分享：

IATA再次籲政府出手支援航空界。

新冠肺炎疫情由內地爆發演變成全球大流行，全球航空界為首當其衝的行業之一。美國禁止大多數歐洲國家旅客入境後，國際航空運輸協會（IATA）再度發聲，指出協會早前預計全球航空公司損失可達1130億美元，當中未有計及美國最新禁令影響，坦言若環球政府不推紓困措施，會有航空公司被推向倒閉之路。

IATA 代表全球290家航空公司，佔全球航空量82%。IATA總幹事Alexandre de Juniac指出，前一周估算航空界損失時未有預料美國、以色列、科威特和西班牙會重手限制出入境，指出單計美國與歐洲申根區每年航空市場規模達206億美元，令全球航空業雪上加霜。

相關文章：【新冠肺炎】全球航空業或損失8700億元 業界籲政府支持
相關文章：【新冠肺炎】IATA︰疫情令全球航空業損失2285億　中國成最大輸家

Juniac續指，航空界固然視乘客安全為首要關注，但各項限制措施將嚴重削弱航空公司現金流，並指英國廉航Flybe已撐不住破產，「其他航空公司或被迫上同一方向」，當航空公司倒閉會影響日後環球復甦之路。

IATA籲各國政府考慮推出延長信貸、減省基建成本、減稅等方式支援行業。

香港方面，國泰航空 （00293） 主席賀以禮在本周業績發布會時曾指，正與民航處、機管局在內機構商議，爭取額外紓困措施，直言有關當局2月所推的紓困措施力度，與現時行業所遇挑戰不相稱。

相關文章：【國泰危機】國泰未對裁員集資封閘　每日機票預訂9萬跌至1.5萬（第三版）

相關文章：國泰去年少賺28%　3月、4月運力大削65%　上半年勢重大虧損

疫情 機場管理局 民航處 航空 新冠肺炎 武漢肺炎 全球大流行 紓困措施

上一篇文章

【入境限制】歐洲外遊回港都有限制　一文看清港府對中日韓意法德伊朗等入境限制

下一篇文章

【FakeNews】內地謠傳特朗普確診新冠肺炎　暗示白宮關閉與此關聯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客