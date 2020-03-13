【航空寒冬】IATA籲環球政府援助　否則更多航空公司逼上絕路

▲ IATA再次籲政府出手支援航空界。

新冠肺炎疫情由內地爆發演變成全球大流行，全球航空界為首當其衝的行業之一。美國禁止大多數歐洲國家旅客入境後，國際航空運輸協會（IATA）再度發聲，指出協會早前預計全球航空公司損失可達1130億美元，當中未有計及美國最新禁令影響，坦言若環球政府不推紓困措施，會有航空公司被推向倒閉之路。

IATA 代表全球290家航空公司，佔全球航空量82%。IATA總幹事Alexandre de Juniac指出，前一周估算航空界損失時未有預料美國、以色列、科威特和西班牙會重手限制出入境，指出單計美國與歐洲申根區每年航空市場規模達206億美元，令全球航空業雪上加霜。

相關文章：【新冠肺炎】全球航空業或損失8700億元 業界籲政府支持

相關文章：【新冠肺炎】IATA︰疫情令全球航空業損失2285億 中國成最大輸家

Juniac續指，航空界固然視乘客安全為首要關注，但各項限制措施將嚴重削弱航空公司現金流，並指英國廉航Flybe已撐不住破產，「其他航空公司或被迫上同一方向」，當航空公司倒閉會影響日後環球復甦之路。

IATA籲各國政府考慮推出延長信貸、減省基建成本、減稅等方式支援行業。

香港方面，國泰航空 （00293） 主席賀以禮在本周業績發布會時曾指，正與民航處、機管局在內機構商議，爭取額外紓困措施，直言有關當局2月所推的紓困措施力度，與現時行業所遇挑戰不相稱。

相關文章：【國泰危機】國泰未對裁員集資封閘 每日機票預訂9萬跌至1.5萬（第三版）

相關文章：國泰去年少賺28% 3月、4月運力大削65% 上半年勢重大虧損