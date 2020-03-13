  • 22°C
香港時間 : 2020313日 (五) 20:57
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

財政司司長辦公室：正密切監察市況　股票期貨衍生工具有序運作

金融經濟 19:40 2020/03/13

分享：

港府指出，在環球波動下，本港金融市場正有序運作。

財政司司長辦公室就傳媒查詢時回應指，肺炎疫情持續在多個國家及地區蔓延，對環球經濟增長造成不利影響，再加上最近國際油價急跌及投資者避險情緒升溫，令環球金融市場大幅波動。

香港作為國際金融中心，金融市場難免跟隨外圍走勢出現波動，其中以股票市場較為明顯。與其他主要海外市場一樣，香港股市最近的波動主要由上述全球性因素帶動。各監管機構一直密切監察市況，股票、期貨、衍生工具市場均如常有序地運作。另者，香港中央結算有限公司昨天決定將股票和期貨市場的按金率提高，進一步加強風險管理。

證監會會繼續密切監察股票市場情況，持續評估潛在的系統性風險，在需要時會採取適當應對措施。現時，未見市場出現不尋常的情況。

香港的貨幣和外匯市場亦保持穩定，港元滙率、利率都大致保持平穩，市場運作正常，沒有不尋常的交易活動。

銀行體系有充足的資本支持，資本充足比率超過20%，流動性亦保持充裕，流動性覆蓋比率超過150%。此外，銀行持有的1萬億元外匯基金票據亦為體系的流動性提供了強大緩衝，而金管局的流動資金安排在有需要時亦可以為銀行提供支援。

當局會繼續密切監察市場情況，並根據聯繫匯率制度確保香港貨幣穩定。

香港股票 風險管理 股票 期貨 證監會 香港金融管理局 財政司 股票期貨 港元 香港

上一篇文章

【熊市來臨？】美股跌美元升=外資班資回美？四大指標拆解資金流向

下一篇文章

外媒：中興美國再惹官非　涉行賄正被美國司法部調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客