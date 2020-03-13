財政司司長辦公室：正密切監察市況　股票期貨衍生工具有序運作

▲ 港府指出，在環球波動下，本港金融市場正有序運作。

財政司司長辦公室就傳媒查詢時回應指，肺炎疫情持續在多個國家及地區蔓延，對環球經濟增長造成不利影響，再加上最近國際油價急跌及投資者避險情緒升溫，令環球金融市場大幅波動。

香港作為國際金融中心，金融市場難免跟隨外圍走勢出現波動，其中以股票市場較為明顯。與其他主要海外市場一樣，香港股市最近的波動主要由上述全球性因素帶動。各監管機構一直密切監察市況，股票、期貨、衍生工具市場均如常有序地運作。另者，香港中央結算有限公司昨天決定將股票和期貨市場的按金率提高，進一步加強風險管理。

證監會會繼續密切監察股票市場情況，持續評估潛在的系統性風險，在需要時會採取適當應對措施。現時，未見市場出現不尋常的情況。

香港的貨幣和外匯市場亦保持穩定，港元滙率、利率都大致保持平穩，市場運作正常，沒有不尋常的交易活動。

銀行體系有充足的資本支持，資本充足比率超過20%，流動性亦保持充裕，流動性覆蓋比率超過150%。此外，銀行持有的1萬億元外匯基金票據亦為體系的流動性提供了強大緩衝，而金管局的流動資金安排在有需要時亦可以為銀行提供支援。

當局會繼續密切監察市場情況，並根據聯繫匯率制度確保香港貨幣穩定。