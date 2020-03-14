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【全球大流行】環球股市冧足一周　一文看哪個市場最傷

金融經濟 09:00 2020/03/14

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新冠肺炎疫情肆虐，環球股市經歷黑色一星期。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，加上油市崩盤，環球股市經歷黑色一星期。繼黑色星期一後，環球股市周四再急跌，黑色星期五雖未出現，但股市仍然重傷。哪個市場跌幅最多，與疫情有沒有正接關係？下文幫你一文看懂。

特朗普勝出以來升幅曾全數蒸發

國際油市崩盤，加上世界衛生組織（WHO） 將新冠肺炎為全球大流行瘟疫，環球股市跌足一星期。美股經歷周四大跌後，已經完全蒸發美國總統特朗普2016年選舉勝出以來的升幅。以羅素3000指數計算，從2月19日高位至周四大跌市，美股蒸發了11.5萬億美元（約90萬億港元）市值。

亞太股市泰國最傷

亞太股市方面，累計全周，以泰國股市跌幅最多，累跌逾18%；A股表現則最好（見下表）。

指數 全周變幅（%）
日經225 -16.0%
恒指 -8.1%
上證 -4.9%
深證成指 -6.1%
台灣加權 -10.5%
南韓KOSPI -13.2%
泰國SET -17.9%
澳洲普通股指數 -11.1%

雖然今次環球跌市的元凶之一是新冠肺炎疫情，但從亞太股市跌幅看來與確診人數似乎未有直接關係。根據世衛數據，截至3月10日，亞洲國家（中國以外）新增確診人數最多的是南韓，但韓股跌幅並不及日股及泰股。

歐洲方面，英國、法國及德國股市跌幅介乎15%至18%，表現不相伯仲。至於歐洲確診人數最多的意大利，跌幅逾2成。

雖說美股本周驚途駭浪，美國道指至周四（13日）周內跌幅一度達兩成，周五報復式反彈1985點後，全周跌幅大為收窄至10.3%，不單擺脫歷來最差一周的命運，更在主要市場中，僅次於A股和港股。

相關文章：【美股收市】美頒全國緊急令抗疫　道指收市飈1985點

相關文章：【孖展惹的禍】槓桿或成美股急瀉元兇　與A股2015跌勢相似

疫情 美股 黑色星期五 亞太 美國 世界衞生組織 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎
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