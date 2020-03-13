港股收市後夜期倒升 受惠人行降準消息刺激 金融經濟 18:47 2020/03/13 分享： ▲ 港股收市後夜期倒升 受惠人行降準消息刺激 環球股市波動，港股急挫後臨近尾市跌幅收窄，恒指收市跌276點，險守24000點關口之上。於港股收市後，人行宣布定向降準，釋放長期資金5500億元。黑期跌幅收窄，夜期倒升約80點。 【最新市況：人行定向降準 夜期倒升約180點（不斷更新）】 【今日財經焦點】 人民銀行定向降準 放水5500億抗「疫市」 淡友趁反彈加碼追沽 港股沽空逾300億創新高 環球股市齊跌 一文看清哪些國家禁沽空 滙豐股價曾挫1成創海嘯後低 股息支撐全日由低反彈8% 經濟冰封消費業重創 影響就業李克強最憂心 【精選投資分析】 【即市攻防】恐慌過後 例有反彈 【余少文談中字股】超賣隨時反彈 【高息股】貪婪時刻又到 半數藍籌息率逾5厘（附表） 【熱話講股】人行降準 道指期貨向上 騰訊力挽狂瀾 欄名 : 財經焦點速覽 最新專欄文章 更多 財經焦點速覽 - 恒指插922點步入技術熊市 北水湧港撈底 2020/03/12 恒指插922點步入技術熊市 北水湧港撈底 財經焦點速覽 - 內地油價未止跌 港股反覆先升後回 2020/03/11 內地油價未止跌 港股反覆先升後回 財經焦點速覽 - 沙特發動油價戰 恒指挫逾1100點 港股險守25000關 2020/03/09 沙特發動油價戰 恒指挫逾1100點 港股險守25000關 財經焦點速覽 - 恒指挫621點至26146點 美國10年期國債息孳息率跌穿0.8厘創歷史新低 2020/03/06 恒指挫621點至26146點 美國10年期國債息孳息率跌穿0.8厘創歷史新低 財經焦點速覽 - 恒指大升545點至26767點 騰訊友邦領漲 2020/03/05 恒指大升545點至26767點 騰訊友邦領漲 降準 恒生指數 香港股票