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港股收市後夜期倒升　受惠人行降準消息刺激

金融經濟 18:47 2020/03/13

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港股收市後夜期倒升　受惠人行降準消息刺激

環球股市波動，港股急挫後臨近尾市跌幅收窄，恒指收市跌276點，險守24000點關口之上。於港股收市後，人行宣布定向降準，釋放長期資金5500億元。黑期跌幅收窄，夜期倒升約80點。

【最新市況：人行定向降準　夜期倒升約180點（不斷更新）

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