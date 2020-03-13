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環球金融市場恐慌 多國注資救市保流動性

環球經濟金融 18:46 2020/03/13

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新冠肺炎疫情嚴峻，更衝擊環球股市，觸發市場投資者恐慌，更加速資金轉向避險。多國政府推出緊急措施救市，包括美國、日本、澳行央行均先後向市場注資，試圖紓緩市場流動性緊張的情況，以穩定環球金融市場。

聯儲局放水救市難救經濟 市場仍待財政政策

歐洲央行維持利率不變 增1200億歐元淨資產購買至年底

美國聯儲局（Fed）於周三（11日）及周四（12日）經紐約聯儲銀行，3次向銀行體系注入5,000億美元（約3.9萬億港元）的3個月期回購。聯儲局將於本月内，每周分別實施1個月期的回購。

澳洲央行亦宣布，將通過每日回購操作向市場注入88億澳元（約431億港元）的資金，高於預期所需的34億澳元（約166億港元），料為該國過去7年來最大規模注資。

在亞洲方面，日本央行周五（13日）宣布除了回購5,000億日圓（約365億港元）的政府債券外，更將額外購入2,000億日圓（約146億港元）的5年至10年期日本國債，更會額外實施以國債為擔保的「國債回購公開市場操作」，借出資金予金融機構，計劃金額為1.5萬億日圓（約1,096億港元）。

印尼央行周四已購入8萬億（約42.4億港元）國債，再宣布購入6萬億印尼盾（約31.8億港元）的國債救市。

印度央行官員周四亦表示，將動用破紀錄的4,810億美元（約3.7萬億港元）外匯儲備，以維持盧布的穩定，同時亦會尋求使用長期回購操作及增市場流動性的工具。

【澳洲疫情】內政部長確診 上周曾見伊萬卡

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另外，市場流動性緊縮和全球衰退憂慮下，投資者的避險情緒加劇。向來為避險資產的黃金不升反跌，美元成爲資金避風港。投資者轉購入美元及美債，資金或正急速返美。

瑞穗銀行駐新加坡經濟與策略主管瓦拉坦（Vishnu Varathan）指出，市場接連衝擊下，投資者紛紛抛售黃金等避險資產，確保自己手上持有現金，而持有美金作避險緩衝更成趨勢。

【美國疫情】《華郵》大讚香港抗疫有方 倡美國向香港學習

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新冠肺炎疫情衝擊環球股市，多國政府推出緊急措施救市，包括美國、日本、澳行央行均先後向市場注資。

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