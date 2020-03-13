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【金價走勢】金價插水不用慌？張憶東︰市況似2008年 黃金長綫料跑出

金融經濟 18:34 2020/03/13

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興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，黃金下跌是階段性調整，最終仍會跑贏大市。

全球股市陷入技術性熊市，興業證券全球首席策略分析師張憶東於最新報告中指出，目前跌市尤如2008年金融危機，要小心市況進入「火海」階段。他建議，投資者可在黃金價格回落後趁低吸納。

張憶東以2008年次按危爆發為例，指金融危機大致可劃分為4個階段︰

第一階段「火花湧動」，當年次按危機已開始顯山露水，但全球經濟仍沉浸在欣欣向榮的假像中，黃金、原油漲，美元下行。

第二階段「短暫平靜」，當局的干預使市場暫時的平靜，黃金和原油回落。

到第三階段「火海」，金融體擠兌，雷曼倒閉，金融危機爆發。原油暴跌，股市崩盤。黃金在期間走勢分2個階段，初期發揮避險屬性，金價進一步走高，但當市場極度恐慌引發踩踏時，投資者拋售黃金回補流動性，黃金在極短的時間內暴跌。

第四階段「非常規救火」，當局以若干政策解決金融體系問題並刺激經濟。原油和股市觸底小幅反彈，美元底部反覆震盪，黃金走勢跑贏其他資產。

張憶東認為，目前市況似乎屬2階段後期或者第3階段初但需警惕此次海外危機向第3階段「火海」 的演繹，令黃金出現階段性調整，同時也要小心原油價格大幅下挫對通縮預期的影響，留意通縮及恐慌踩踏下金價的壓力。

不過，他始終看好金價中長期表現。即使目前真的處於「火海」階段， 從未來一年走勢來看，黃金相對其他風險資產依然較好的避險價值、較高的性價比，剔除風險之後的收益回報更可觀。

他表示，為了應對潛在的金融危機和經濟衰退，全球央行開啟寬鬆之路是必然的選擇，未來兩年金價有希望挑戰歷史新高。

相關文章︰【金價走勢】黃金避險失效低見1571美元 熊市之下無險可守？

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