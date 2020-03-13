【口罩供應】政府資助口罩計劃　暫有3%申請符合「五項基本條件」

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新冠肺炎疫情下，口罩成為生活必須品，不少港商甚至機構如九巴及港鐡，也開始自置機器生產口罩。港府為鼓勵廠商生產口罩，早前推出「本地口罩生產資助計劃」，至今已收到63宗申請，2宗基本符合條件，等條政府審批。
「本地口罩生產資助計劃」3月3日正式接受申請，截至3月12日，計劃秘書處（香港生產力促進局）共收到63宗申請。秘書處核實後確定其中2宗符合計劃的五項基本條件，並已於今日將有關申請提交予政府，政府表示會盡快審批；另有58宗尚未完全符合計劃的基本條件，包括未有機器在港或原材料不符存量最低要求等，餘下3宗仍待核實其申請資格。
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本地口罩生產資助計劃由香港生產力促進局管理及擔任秘書處，有關申請則由商務及經濟發展局負責審批。每間公司最多可申請兩條口罩生產綫，第一條可獲最高300萬元資助；而第二條生產綫則最高可獲額外200萬元資助。資助將涵蓋生產設備、廠房設置、無塵車間配置，以及測試與標準合規的成本。
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獲資助的生產綫必須於今年12月底前開始批量生產，政府會向每條獲資助的生產綫採購口罩，為期一年。生產綫每月產能若為200萬個或以下，必須全數售予政府；若超過200萬個，生產商可自行在本港出售。
採購價格按「口罩生產成本＋補貼」而定，生產成本包括原料、運費、廠房租金收入；而補貼金額由0.4至0.6元。
職位編輯：梁巧恩