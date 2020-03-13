科學園首個網上職業博覽會　3月25日正式上線

▲ 香港科技園公司宣布，舉辦香港創科界首個最大的網上職業博覽，並於2020年3月25日至4月21日全天候上線。

新冠肺炎疫情持續擴散，為安全起見，不少人減少出門，採取在家自我隔離措施，企業亦將招聘活動轉移至網上。香港科技園公司今日宣布，舉辦香港創科界首個最大的網上職業博覽，並於2020年3月25日至4月21日全天候上線。科技園行政總裁黃克強期望，今次推出香港創科界首個大型網上職業博覽，可助業界擺脫傳統招聘活動的局限，帶來嶄新創新解決方案。

科技園表示，是次網上職業博覽，共有150間來自園區的機構，提供超過1000個職位空缺。當中包括科技園公司創業培育計劃成員及畢業公司、中小企、及國際跨國企業，主要涵蓋生物醫藥科技、人工智能及機械人技術、智慧城市與金融科技4大範疇。

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截至3月12日，85%空缺為技術及研發相關，涵蓋資訊及通訊科技、工程及生物醫學/科學。當中大部分屬入門至中層職位，分別佔52%、17%；30%職位空缺歡迎應屆畢業生應徵；近兩成空缺歡迎研究生或具有博士學位及以上學歷人士申請。



透過該網上職業博覽，初創企業及僱主可於平台上開設虛擬展覽攤位，列出與職位空缺相關的資訊，吸引本地和世界各地的人才。平台亦設置即時互動聊天工具、 網絡研討會和網絡廣播等，讓僱主即時透過平台與求職者對話及面試； 同時，僱主及求職者亦可運用網上職業博覽的全天候支援，於平台上進行演示、上傳和搜索簡歷，以及善用錄影和文檔等，尋找最心儀的創科職位。

責任編輯：姚慧儀