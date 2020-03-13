【科技一周回顧】口罩工廠遭黑客攻擊　智慧燈柱熱能探測取代攝影機

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

１.【新冠肺炎】口罩工廠遭黑客攻擊 排隊系統Queue-it出手打救

本地生產商「Mask Factory口罩工廠」的口罩在周三（11日）下午開賣，邀請市民在其網站上排隊，怎料不到4小時就宣布自家的排隊系統被不明來歷的黑客攻擊，搞亂排隊位置，令買家愈排愈後。最後口罩工廠決定尋求丹麥排隊系統Queue-it協助，接管其排隊系統。

2.【停課不停學】公開大學宣布延長網上教學 至春季學期完結

新冠肺炎COVID-19疫情蔓延，港府呼籲市民保持社交距離，本港多間大學亦相繼宣布延遲開課日期。香港公開大學周三（11日）宣布，決定延長網上教學的安排至本年5月，即2020年春季學期完結為止。

3.【智慧燈柱】專責委員會提交報告 熱能探測、RFID取代攝影機

智慧燈柱去年引起極大的私隱爭議，多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會去年底表示智能燈柱計畫應繼續推行，惟應以其他科技方案取替燈柱上的攝影機，減輕公眾憂慮。港府周一（9日）公布該委員會提交的報告，包括建議採用更能保障私隱的科技方案如熱能探測、無線射頻識別（RFID）等取代攝影機及藍牙探測器。同時建議訂立嚴格、可信及具透明度的管治制度。

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4.【華為5G】華為摺機Mate Xs攻港 下周正式開售​​​​​​​

2020年摺疊手機大戰一觸即發。繼早前三星摺機Galaxy Z Flip攻港後，華為（HUAWEI）亦不甘示弱。華為周二（10日）透過網上直播方式舉行發佈會，宣布Mate Xs終正式登陸香港，售價逼近兩萬港元！

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責任編輯：曾曉汶