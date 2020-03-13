【新冠肺炎】中招個肺會點？ 澳洲呼吸科醫生詳盡拆解

▲ 上圖為一名新冠肺炎病人的肺部圖片，他最終死去。（北美放射學會圖片）

新型冠狀病毒向全世界蔓延，疫情來勢洶洶，以目前全球逾13萬宗確診，近5000宗死亡計，死亡率達3%至4%。據世衛資料，每6名患者中，便有1人屬重症，會出現呼吸困難，但整體而言，多數患者症狀較輕微。

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病毒會如何影響患者？

澳洲皇家外科醫學院（Royal Australasian College of Physicians）教授兼呼吸系統科醫師威爾遜（John Wilson）表示，新冠病毒感染者，按病情輕重可分為4類。

一、已受感染但沒有病徵，即亞臨床類別（sub-clinical）；

二、上呼吸道受感染，或出現發燒、咳嗽、頭病或結膜炎等輕微病徵，可散播病毒，但病人未必察覺；

三、出現與流感相似的症狀，較嚴重，通常無法工作；

四、症狀嚴重，出現肺炎。

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患者病症會如何發展？

威爾遜稱，當出現咳嗽及發燒，意味氣管樹（respiratory tree）內壁（lining）受感染，出現發炎，裡面的神經受刺激，少許塵埃已可引致咳嗽。

若情況轉差，則感染進一步深入，越過氣道，進入氣體交換組織（gas exchange units），一旦這些組織受感染，便會製造炎性物質（inflammatory material），導致氧氣無法進入血管，亦無法排走血中二氣化碳。威爾遜稱表示，這是嚴重肺炎致死的原因。

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新冠肺炎如何醫治？

澳洲肺部基金會主席、呼吸系統科醫生詹金斯（Christine Jenkins）表示，暫未有有效方法阻止肺炎狀況出現，只能給予輔助性治療，例如讓病人吸高濃度氧氣，直至肺部回復正常。

威爾遜稱，病人或出現續發性感染（secondary infection），故亦會對病人使用抗病毒藥及抗菌藥，但部分情況下這並不足夠。

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新冠肺炎與普通肺炎有何不同？

詹金斯稱，已知的肺炎大多由細菌引發，會以抗生素治療，但新冠肺炎則與大部分肺炎不同。威爾遜則指出，新冠肺炎患者常整個肺都受感染，而非一小部分。

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不同年齡感染者有何分別？

詹金斯表示，一般而言，65歲或以上人士中招後出現肺炎機會較高，患糖尿病、癌症、一歲以下嬰兒、長期病患者等，亦較危險。

她解釋，年長人士患肺炎通常都十分嚴重，事實上這曾是長者死亡主因，她強調，無論本身有多健康，出現肺炎後的風險隨年齡而增，因為人的免疫系統隨年齡變弱，令人體更難擊退疾病及感染。

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▲ 澳洲呼吸系統科醫生，拆解新冠肺炎症狀。（資料圖片）