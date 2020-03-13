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【定期存款】15行鬥劈港元存息　無懼全球熊市大流行

金融經濟 18:46 2020/03/13

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港元定存的減息潮變大流行，本周再有15間大中小行鬥減存息，包括3間發鈔行，當中最矚目的是中銀香港 （02388） 於一周內兩連減。專家指環球熊市突襲，各國鬥放水減息救市，推低拆息，累及存息的跌勢加劇。

全周滙豐、中銀香港、恒生 （00011） 、工銀亞洲、交銀香港、星展、大眾財務、大新 （02356） 及集友全面削短中長息。

花旗、南商、招商永隆及華僑永亨主力削短存，渣打與信銀則向長息埋手。

本周投資市場急轉直下，周一（3月9日）受油價崩塌；及至昨天（12日）世衛（WTO）把新冠肺炎視為全球大流行，港股失守「貿戰底」（24540點）後，更正式步入「技術性熊市」（即約高位插20%）。

同樣，港元定存的劈息潮由大行蔓延至中小行，更愈演愈烈，東亞 （00023） 、大眾財務、花旗及南商鬥撤兩厘息；星展更把1年長息再累減0.4厘、至險守1厘大關。

正因降息潮加劇，令中長息的高息榜驟變，主因是6個月及一年的兩厘息忽然變絕跡。

由於東亞把半年期享2.25厘下架，恒生亦撤2.2厘；反觀建行亞洲及富邦暫維持此存期1.75厘，而頓變雙冠軍（見表）。

至於一年期，排行榜雖未大執位，即使工銀亞洲把由2.15厘驟削0.3厘至1.85厘，其新息率在相同存期仍是最高，跟富邦看齊而高踞榜首。

此外，虛擬銀行、眾安（ZA Bank）以1.6厘首次打入長息榜3甲列。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥認為，雖然眼下陷入環球熊市，央行愈救愈跌，投資者爭相以現金為王；可惜疫情何時受控仍是未知數，料業界皆抱觀望，暫乏誘因加息吸存。

陳德祥又說，現市況較多是信心危機，累及商業等經濟融資活動突煞停；但恐慌情況暫未及雷曼爆煲，畢竟10多年前礙於過度借貸等產生骨牌效應。如今銀行又經歷歐債危機等風波，對交易對手風險（counter party risk）的監測，早已設下防火牆，以及有不少壓力測試，故暫未呈現系統性風險等重大事件。

陳德祥剖析，疫市肆虐下各行各業皆受創，而銀行作為百業之母，難免更慘淡經營，在息差收窄下，若再以高息搶存徒令利潤受壓。況且，聯儲局突於上周二（3月3日）作緊急減息0.5厘後，假如下周四（19日）再重鎚減1厘，累削1.5厘；本港的優惠利率（P）跟減的空間趨增。可是，俗稱「紅簿仔息」的儲蓄存款息率現已幾近零息，僅低至0.001厘，業界不願採負利率，難免陷兩難。

陳德祥補充，要是下周龍頭行減P息0.125厘，甚至是不對稱減息，即儲蓄存款利率按兵不動；相信個別同業亦要被逼跟減。

今天（3月13日）1個月拆息略升0.07厘至1.14厘；惟反映銀行資金成本的3個月卻呈連跌13天，僅報1.27厘。

陳德祥預計，與樓按掛鈎的拆息將介乎1厘到1.3厘上落；港滙則於7.76到7.78徘徊，而在內地國家隊力挺下，料本港暫未現走資壓力。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，就算港銀下周仍不追隨美國減P息，猶如2008年金融海嘯後聯儲局多番量寬（QE）劈息力挽經濟；但港息沒跟足減，但相信不致重蹈12年前逾千億元的熱錢湧港，引致資產泡沫，當時本港持續水浸，1個月港元拆息乍現約0.2厘到0.3厘超低息。但畢竟眼下中美兩大國的政經情況跟上世紀迥異，後市仍緊盯疫情等。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆不約而同指，縱使本港銀行的總結餘由高峰時的4,000多億元，驟減至目前約543億元，但銀行的銀根鬆動，流動性甚充裕，遂料存息亦跟拆息而向下。

另外，綜觀業界減定存絕不手軟，單以大行為例，中銀香港本周更於3日內兩連減，剛於本周二全方位減息，更把3個月以上的兩厘息下架；詎料相隔僅3日、即昨天又再減。

今年以來中銀已是第5度减息，單以短短一個月計，自2月中至今巳第4度出手；而短存為重災區，3個月期累劈0.8厘。

渣打香港也搶乘減息高速快車道，昨天把一年期降低0.1厘、至1.3厘，新息率跟半年看齊。如此一來，3間發鈔行於本周鬥減；而渣打乃年內第6度下調息率，相比滙豐只減4次。

經最新的劈息浪，正因龍頭滙豐少減一趟，致令旗下3個月報1.56厘、半年為1.51厘，以及1年1.36厘，頓變發鈔行中最高。

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注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬

欄名 : 存款收息

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