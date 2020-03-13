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新冠肺炎殺入政圈體壇 國際名人確診一覽

環球社會熱點 17:41 2020/03/13

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延，多個國際政界、體育界、娛樂界名人都確診新冠肺炎。在政界，伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）確診新冠肺炎，為確診人士中全球最高級政要。

以下為不同界別確診的國際名人：

政界

伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）

【新冠肺炎】伊朗第一副總統和兩內閣成員確診新型肺炎

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie）

【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）新聞秘書瓦恩加爾滕（Fabio Wajngarten），他此前曾與美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）見面。

巴西總統博爾索納羅新聞秘書瓦恩加爾滕，此前曾與美國總統特朗普、副總統彭斯見面。

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton），他上周曾與美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）會面。

【澳洲疫情】內政部長確診 上周曾見伊萬卡

體育界

英超：阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）、車路士翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）

阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）

阿仙奴領隊阿迪達及車路士赫臣奧杜爾確診 英超急開會

意甲：祖雲達斯後衛魯加尼（Daniele Rugani）、森多利亞前鋒加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）

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NBA：猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、後衛米曹（Donovan Mitchell）、後衛穆迪艾（Emmanuel Mudiay）

NBA爵士Rudy Gobert確診 事前懶得戚摸mic（有片）

娛樂界

荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦

荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦

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