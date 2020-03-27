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【名人確診】英國首相約翰遜中招 全球確診名人一覽

環球社會熱點 19:30 2020/03/27

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新冠肺炎殺入政圈體壇 國際名人確診一覽

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延，多個國際政界、體育界、娛樂界名人都確診新冠肺炎。籃球界及足球界愈來愈多人出事，NBA籃網的杜蘭特（Kevin Durant），以及另外籃網3名球員亦確診。而在政界方面，摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）宣布確診，為首位國家元首受感染。

以下為不同界別確診的國際名人：

政界

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於Twitter宣布自己確診新冠肺炎。

【英國疫情】首相約翰遜確診新冠肺炎

伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）

【新冠肺炎】伊朗第一副總統和兩內閣成員確診新型肺炎

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie）

【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗

巴西總統博爾索納羅新聞秘書瓦恩加爾滕（Fabio Wajngarten）周四已經確診，他和博爾索納羅上周到訪美國，曾與美國總統特朗普（Donald Trump）及副總統彭斯（Mike Pence）見面。

巴西總統博爾索納羅新聞秘書瓦恩加爾滕，此前曾與美國總統特朗普、副總統彭斯見面。

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton），他上周曾與美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）會面。

【澳洲疫情】內政部長確診 上周曾見伊萬卡

歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）亦在社交網站Twitter宣布，自己在新冠肺炎病毒檢測呈陽性。

歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）亦宣布確診。

王室

71歲的英國王儲查理斯（Prince Charles）確診感染新冠肺炎。

71歲的英國王儲查理斯（Prince Charles）確診感染新冠肺炎，太太卡米拉（Camilla，Duchess of Cornwall）亦曾接受測試，但對病毒呈陰性反應。兩人已按政府指引，在蘇格蘭的巴摩拉城堡（Balmoral Castle）隔離。

【英國疫情】英國王儲查理斯確診感染新冠肺炎

摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）宣布確診，為首位國家元首受感染。

摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）宣布確診，為首位國家元首受感染。

娛樂界、音樂界

世界三大男高音之一杜明高（Plácido Domingo）中招。他已經79歲，來自西班牙。

荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦

【Tom Hanks確診】湯漢斯夫婦澳洲拍戲染病「似感冒周身痛」

荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦

體育界

NBA：猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）和後衛米曹（Donovan Mitchell）、底特律活塞隊前鋒沃德（Christian Wood）
布魯克林籃網隊前鋒杜蘭特（Kevin Durant）和同隊另外3名球員確診

NBA爵士Rudy Gobert確診 事前懶得戚摸mic（有片）

【美國疫情】NBA籃網隊巨星Kevin Durant確診 另3隊友中招

英超：阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）、車路士翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）

阿仙奴領隊阿迪達及車路士赫臣奧杜爾確診 英超急開會

意甲：祖雲達斯後衛魯加尼（Daniele Rugani）、中場馬度迪（Blaise Matuidi）、鋒將戴巴拿（Paulo Dybala）、森多利亞前鋒加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）

西甲：中國球員武磊效力的愛斯賓奴宣布有6名球員確診，但無公布相關球員身份

中超：效力山東魯能的比利時國腳費蘭尼（Marouane Fellaini）確診，是首名中招中超球員。

網傳C朗初步確診新冠肺炎 官方未證實【意大利疫情】C朗隊友魯加尼中招 意甲倘腰斬 冠軍怎樣選？

 

 

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