【名人確診】摩納哥親王首位中招國家元首 全球確診名人一覽

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月20日 時間18:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延，多個國際政界、體育界、娛樂界名人都確診新冠肺炎。籃球界及足球界愈來愈多人出事，NBA籃網的杜蘭特（Kevin Durant），以及另外籃網3名球員亦確診。而在政界方面，摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）宣布確診，為首位國家元首受感染。
以下為不同界別確診的國際名人：
體育界
NBA：猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）和後衛米曹（Donovan Mitchell）、底特律活塞隊前鋒沃德（Christian Wood）
布魯克林籃網隊前鋒杜蘭特（Kevin Durant）和同隊另外3名球員確診
NBA爵士Rudy Gobert確診 事前懶得戚摸mic（有片）
【美國疫情】NBA籃網隊巨星Kevin Durant確診 另3隊友中招
英超：阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）、車路士翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）
意甲：祖雲達斯後衛魯加尼（Daniele Rugani）、中場馬度迪（Blaise Matuidi）、森多利亞前鋒加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）
西甲：中國球員武磊效力的愛斯賓奴宣布有6名球員確診，但無公布相關球員身份
政界
摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）宣布確診，為首位國家元首受感染。
伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）
伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie）
巴西總統博爾索納羅新聞秘書瓦恩加爾滕（Fabio Wajngarten）周四已經確診，他和博爾索納羅上周到訪美國，曾與美國總統特朗普（Donald Trump）及副總統彭斯（Mike Pence）見面。
澳洲內政部長達頓（Peter Dutton），他上周曾與美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）會面。
歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）亦在社交網站Twitter宣布，自己在新冠肺炎病毒檢測呈陽性。
娛樂界
荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦