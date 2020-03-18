【全球大流行】確診名人一覽 Kevin Durant中招無病徵

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【日本疫情】日男故意外出播毒 事後病情惡化不治
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延，多個國際政界、體育界、娛樂界名人都確診新冠肺炎。籃球界及足球界愈來愈多人出事，最新確診的包括NBA籃網的杜蘭特（Kevin Durant），此外，籃網另有3名球員確診。意甲祖雲達斯再添一人確診，中招的是中場馬度迪（Blaise Matuidi），西甲勁旅愛斯賓奴亦有6名球員證實受感染。
以下為不同界別確診的國際名人：
政界
伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）
伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie）
巴西總統博爾索納羅新聞秘書瓦恩加爾滕（Fabio Wajngarten）周四已經確診，他和博爾索納羅上周到訪美國，曾與美國總統特朗普（Donald Trump）及副總統彭斯（Mike Pence）見面。
澳洲內政部長達頓（Peter Dutton），他上周曾與美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）會面。
體育界
英超：阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）、車路士翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）
意甲：祖雲達斯後衛魯加尼（Daniele Rugani）、中場馬度迪（Blaise Matuidi）、森多利亞前鋒加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）
西甲：中國球員武磊效力的愛斯賓奴宣布有6名球員確診，但無公布相關球員身份
NBA：猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、後衛米曹（Donovan Mitchell）、後衛穆迪艾（Emmanuel Mudiay）
籃網杜蘭特（Kevin Durant），此外，籃網另有3名球員確診
NBA爵士Rudy Gobert確診 事前懶得戚摸mic（有片）
娛樂界
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