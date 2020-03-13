【全球大流行】確診名人一覽 巴西總統博爾索納羅也中招

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【西班牙疫情】政府宣布全國緊急狀態 加泰4城鎮封城
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延，多個國際政界、體育界、娛樂界名人都確診新冠肺炎。在政界，伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）確診新冠肺炎，為確診人士中全球最高級政要。
以下為不同界別確診的國際名人：
政界
伊朗第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）
伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）妻子蘇菲（Sophie）
英國《衛報》引述巴西傳媒報道，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）確診，新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性反應。
博爾索納羅新聞秘書瓦恩加爾滕（Fabio Wajngarten）周四已經確診，他和博爾索納羅上周到訪美國，曾與美國總統特朗普（Donald Trump）及副總統彭斯（Mike Pence）見面。
澳洲內政部長達頓（Peter Dutton），他上周曾與美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）會面。
體育界
英超：阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）、車路士翼鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）
意甲：祖雲達斯後衛魯加尼（Daniele Rugani）、森多利亞前鋒加比亞甸尼（Manolo Gabbiadini）
NBA：猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、後衛米曹（Donovan Mitchell）、後衛穆迪艾（Emmanuel Mudiay）
NBA爵士Rudy Gobert確診 事前懶得戚摸mic（有片）
娛樂界
荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）夫婦