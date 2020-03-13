【5G時代】內地擬加快5G商用 京信升逾6% 中興漲3%

▲ 內地擬加快5G商用步伐，5G概念股普遍上揚。

內地23個部門聯合印發《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，要求加快5G建設及商用步伐，消息刺激5G相關概念股表現強勁。京信通信 （02342） 周五早段曾挫9.4%至2.8元，惟其後股價急彈，收報3.28元，倒升逾6%。中興通訊全日 （00763） 亦升近3%。

5G商用步伐加快

國家發展改革委、中宣部、財政部、商務部等23個部門聯合印發文件，提出加快5G網絡等信息基礎設施建設和商用步伐。支持利用5G技術對有線電視網絡進行改造升級，實現居民家庭「有綫無綫交互，大屏小屏互動」。

有關文件亦提到，要推動車聯網部署應用；全面推進「信息進村入戶」，構建為農綜合信息服務體系。依托互聯網及推動公共服務向農村延伸，提升農村地區寬帶用戶接入速率和普及水平，降低農村信息網絡使用成本。

值得注意的是，較早前中移動 （00941） 亦啟動了第二輪5G建設招標，採購內容為全國31省公司新建5G SA核心網網元、NFV虛擬化平台設備。分析認為，京信通信及中興等電訊設備商最受惠。

其他5G概念股方面，長飛光纖 （06869） 升2.5%；中國通信服務 （00552） 升2.3%；惟中國鐵塔 （00788） 則跌逾1%。

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