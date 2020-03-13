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【美國疫情】官員承認檢測不到位 彭斯拒披露已檢測人數

環球經濟金融 17:25 2020/03/13

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新冠肺炎在美國疫情持續加劇，外界批評美國當局對新冠病毒的檢測不夠，美國國家過敏症和傳染病研究所亦承認，醫療體系未達所需水平；領軍抗疫的副總統彭斯更拒絕披露至今接受檢測的人數。

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美國有線新聞網絡（CNN）引述消息指，國會議員獲告知，美國1月至今僅進行了約1.1萬次新冠病毒檢測，相比南韓每日檢測逾1萬次，美國當前的力度遠遠追不上實際所需。

由於新冠肺炎經常出現所謂「假陰性」，患者往往需要接受至少2次檢測，確保結果準確，亦意味實際在美國接受過檢測的人數遠遠不足1萬人。

福西承認美國檢測不到位。

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）的主管福西（Anthony Fauci）醫生便在國會作證時表示：

（醫療）系統尚未達到我們現時所需……承認事實吧。

福西續指，美國在進行檢測方面遇上困難。他不點名批評總統特朗普，後者曾宣稱任何美國人都可以接受檢測，但福西直言，這是應該做的，但美國實際上未作好相關準備。

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「抗疫大隊長」副總統彭斯就此受到CNN質問，何以美國疾控中心（CDC）公布的檢測數字自3月5日起不升反跌。彭斯稱，CDC減少進行的檢測，實際上由州政府執行。

記者追問至今累計檢測人數，彭斯亦有所迴避，僅稱這要交由專家回答。

彭斯拒交代已接受檢測的人數。

責任編輯：方賢

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