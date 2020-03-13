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【新冠肺炎】美國大學疫情網上地圖　淪黑客散播病毒新途徑

科技 19:00 2020/03/13

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近日有不法份子趁此機會，仿照約翰霍普金斯大學研發的「世界即時武漢肺炎全球疫情地圖」，傳播危險惡意程式。

新冠肺炎疫情不斷擴散，為讓大眾更容易了解疫情發展，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）早前推出「世界即時武漢肺炎全球疫情地圖」，顯示每個地區的確診、死亡及康復個案數字。但近日有不法份子趁此機會，仿照約翰霍普金斯大學研發的「世界即時武漢肺炎全球疫情地圖」，傳播危險惡意程式，竊取用家電腦上的敏感資訊，如使用者名稱、密碼、地址及信用卡號碼等。

>>>【新冠肺炎】口罩與新冠肺炎疫情狀況　問Siri都識答？

>>>【武漢肺炎】百度地圖新功能　可查確診患者活動場所

據英國媒體每日快報指，根據安全公司Reason Cybersecurity研究員Shai Alfasi日前發現，近日有黑客利用新冠病毒的疫情爆發，向全球電腦大肆散播惡意軟件AZORult，竊取用家的個人資料。Alfasi指，黑客基本上不需誘使用家下載任何惡意程式或執行檔，只要在互動式瀏覽器儀表板，則如偽裝即時疫情地圖，就可以散播AZORult病毒。

他提醒民眾，若在多個網上帳號使用相同的電郵地址及密碼組合，黑客就更容易存取資訊，因為只要獲取其中一個帳戶密碼，就能登陸多個不同平台，從而竊取資訊，包括信用卡號碼、地址及身分證明文件等。他在文章指出，密碼竊取操作過程相當簡單，只要透過惡意軟件，就能從瀏覽器竊取登錄資料，並將其傳送到黑客系統上。

專有小組提醒，黑客所偽裝打造的疫情儀表板，是需下載並安裝在Windows的應用程式。（Esri公司資料圖片）

協助約翰霍普金斯大學製作疫情地圖的Esri公司，其軟件安全暨專有小組在12日在官方網誌上發布公告，強調約翰霍普金斯大學的疫情地圖沒有包含任何惡意軟件。專有小組提醒，黑客所偽裝打造的疫情儀表板，是需下載並安裝在Windows的應用程式；但正版的疫情地圖儀表板，只要打開網站就能使用，不需任何安裝。

責任編輯：曾曉汶

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