北水全日162億吸港股再創新高 連續15日流入

港股今日上演絕地反彈，恒指由低位急彈逾1500點。資金亦湧入港股，大市錄得逾2,000億元成交，創近兩年高。北水繼續湧入港股撈底，連續兩錄得破紀錄流入港股。

北水續湧入港股，今日滬深股通錄得162億元，再創由2014年底中港股市互聯互通開通以來單日淨流入紀錄。事實上，昨日北水流入港股127億元，已創紀錄，即連續兩日創紀錄。

北水近期無間斷流入港股，由2月24日以來，已連續15日錄得北水淨流入，期間累計逾860億元北水流入港股。

相關文章：【港股熊市】北水湧港大撈底 港股通淨流入127億創新高 （第二版）

北水湧建行 滙豐續獲垂青

股份方面，北水繼續湧入建行 （00939） 今日錄得近27億元北水淨流入。建行今日股價亦強勁，低位曾跌近8%，午後抽升，收市倒升0.2%，報6.34元。

騰訊 （00700） 及工行 （01398） 亦分別錄22億及12億元淨流入。

北水續流入滙豐 （00005） ，約5.5億元。北水上周五起持續追捧滙豐，連續6日淨流入，累計27.5億元。

滙豐現價股息率高達8.5厘，吸引投資者低吸，近兩三周持續現散戶「千人操」撈底。



責任編輯：錢家鋒