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【印尼疫情】禁口罩出口 2大馬人走私口罩被逐

環球社會熱點 16:55 2020/03/13

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印尼政府為應對新冠肺炎疫情，宣布禁止印尼口罩出口，以確保國内供應。

全球多國出現新冠肺炎疫情，民眾爭相搶購口罩及防疫用品。印尼有34人確診新冠肺炎，更出現首宗死亡病例。印尼政府為應對新冠肺炎疫情，宣布禁止印尼口罩出口，以確保國内供應。另外，2名馬來西亞人早前試圖由印尼走私口罩至馬來西亞，遭警方拘留及驅逐出境。

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印尼《雅加達郵報》（Jakarta Post）報道，印尼貿易部長Agus Suparmanto周五（13日）宣布，印尼將發布口罩出口臨時禁令，以滿足企業和消費者的需求。他更表示出口禁令將持續生效，直至確保印尼有充足的口罩庫存，才會恢復出口。

另外，印尼警方周四（12日）表示，2名分別42及44歲的馬來西亞人，試圖由印尼走私1.2萬個口罩至馬來西亞。2人周三（11日）於蘇門答臘棉蘭市國際機場準備飛往吉隆坡，機場職員搜出2人行李中有大量口罩。

據悉，2人當時聲稱打算將口罩帶返馬來西亞分發給兒童，以防兒童遭到感染。警方沒收這批口罩，以涉嫌囤積的罪名拘留2人，於周四將2人驅逐出境。

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新冠肺炎疫情令印尼口罩需求急增，Suparmanto早前曾敦促生産商停止口罩出口，並優先顧及國内消費者。印尼國有藥廠PT Kimia Farma對口罩及搓手液實施限購，確保有關產品於全國1,300間商店的穩定供應。

根據印尼政府宣布的官方數字，印尼國内共有34人確診新冠肺炎。1名英國籍的53歲女患者於周三（11日）死亡，成爲印尼首宗新冠肺炎死亡病例。據悉，患者本身患有糖尿病和肺部疾病，3月3日起出現發燒症狀，於峇里島接受治療，病情惡化後離世。

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責任編輯：鄭錦玲

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