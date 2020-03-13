【新股IPO】海吉亞醫療集資3億至5億美元　傳最快第2季上市

▲ 消息人士指，海吉亞醫療計劃集資約3億至5億美元，聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際。

據披露易顯示，從事腫瘤醫療的海吉亞醫療於2月中遞交上市申請，據消息人士透露，公司計劃集資約3億美元（約23.4億港元）至5億美元（約39億港元），並最快於今年第2季上市。聯席保薦人為摩根士丹利、海通國際。

中國最大的腫瘤醫療集團

海吉亞於2009年成立，按醫院數目、收入計算，公司目前為中國最大的腫瘤醫療集團。公司業務主要為醫院業務、第三方放療及醫院托管業務三大板塊。截至去年10月底止，公司自有及托管的醫院及放療中心數目為10間。

公司的收入來源主要為醫院業務的門診及住院醫療服務。自2018年開始，醫院業務佔公司總收入逾8成。

截至去年首10個月，公司純利按年增至2715萬元（人民幣，下同），2018年同期，純利錄93.4萬元；收入則按年增44.6%至8.89億元。

肺炎疫情影響不大 湖北業務佔收入比重僅1.2%

集團表示，新冠肺炎並沒有對公司業務造成重大影響，公司旗下有2家放療中心設於湖北省，截至去年首10個月，貢獻的總收入僅佔1.2%。

公司將集得款項用作：升級多間醫院、設立新醫院、收購新市場中的醫院、升級信息系統及作其他一般企業用途。

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