【班資回美？】美股急挫中港市場成提款機　四大指標拆解資金流向

▲ 美股昨日暴跌但美元走高，或反映海外資金正回流美國

美股全周過山車，即使周五反彈近一成段，道指全周仍累跌10.4%。美股本周大跌時，美元同步走高，市場關注投資暫是否「班資回美」，紓緩美元融資市場流動性緊張的情況。從港匯、拆息、滬深港通流動及美匯指數等4大指標，拆解美國資金有否流出大中華地區。

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港滙

港元於周四（12日）美股交易時段一度跌至7.7875，但其後回穩，周五報7.7721。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，明顯見到資金流出本港。他分析，歐美成為疫情風眼，惟市場後來發覺歐美地區抗壓能力不如預期，遂於早前被視為避難所的大中華地區打「退堂鼓」，料資金流出本港後轉流入美債、美元等資產。

他預期，雖然現時港息較美息高，但在現時形勢下，套息交易誘因甚低，相信港元未必會跌至弱方區域，料會在7.8水平徘徊。

港元拆息

港元拆息踏入3月以來持續走低，除了因美國減息外，亦因為市場疲弱，銀行對資金拆借需求減低，甚至資金流走所致。林俊泓稱現時難估計拆息走勢，但指未來兩個月是關鍵，因市場料下季疫情可能受控，如預期失落，拆料息將繼續尋底。

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滬、深港通資金流動

外資周五（13日）大額從滬深港通撤出A股。滬股通、深股通周五淨流出創出單日紀錄，外資從滬股通、深股通淨賣出A股147.3億元人民幣。隨MSCI將A股納入國際指數系列，美資基金等國際投資者加快進場，在A股表現相對硬淨，外資仍加速撤出，折射出外資另有資金需要，需從回報未太差的市場套現。

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美匯指數、金價

以上指標非直接與大中華市場相關，但同時可見國際資金流向。

美匯指數周四一度升穿98水平，周五稍為回順至97.564。瑞銀財富管理認為，周四美元大漲似乎是反映美元融資市場緊縮，而非基本面變化；30年期美債收益率在股票重挫時走升，這可能表明投資者正出售流動性最高的資產套現。

另一方面，作為避險的黃金，即使金價本周也反覆回吐，也令市場憂慮與投資者急套現有關。

華僑永亨銀行經濟師李若凡則指出，市場出現「美元荒」，美聯儲表示本周將向隔夜貸款市場提供1.5萬億美元資金，並擬在未來一個月内投放5萬億美元。做法增添市場對企業債風險的擔憂。全球恐慌情緒持續升溫，美元重現避險性質，使美元大幅反彈至接近98的水平。

當然，美國政府並非坐以待斃。美國總統特朗普周五宣布，全國進入緊急狀態，聯邦政府將提供最多500億美元，協助受疫情影響的美國人，美股應聲勁升。且看周一股市開局能否讓市場信心回穩。

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