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【熊市來臨？】美股跌美元升=外資班資回美？四大指標拆解資金流向

金融經濟 16:26 2020/03/13

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美股昨日暴跌但美元走高，或反映海外資金正回流美國

美股昨日暴跌近一成，但美元同步走高，市場關注市場是否正班資回美，以紓緩美元融資市場流動性緊張的情況。本網從港匯、拆息、滬深港通流動及美匯指數等4大指標分析資金有否流出大中華地區。

港滙

港元於昨日美股交易時段一度跌至7.7875，但其後回穩，最新報7.7721。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，明顯見到資金流出本港。他分析，歐美成為疫情風眼，惟市場後來發覺歐美地區抗壓能力不如預期，遂於早前被視為避難所的大中華地區打「退堂鼓」，料資金流出本港後轉流入美債、美元等資產。

他預期，雖然現時港息較美息高，但在現時形勢下，套息交易誘因甚低，相信港元未必會跌至弱方區域，料會在7.8水平徘徊。

港元拆息

港元拆息踏入3月以來持續走低，除了因美國減息外，亦因為市場疲弱，銀行對資金拆借需求減低，甚至資金流走所致。林俊泓稱現時難估計拆息走勢，但指未來兩個月是關鍵，因市場料下季疫情可能受控，如預期失落，拆料息將繼續尋底。

滬、深港通資金流動

外資今日（13日）大額從滬深港通撤出A股。滬股通、深股通早市都錄得大額淨流出，其中滬股通淨流出93.27億元人民幣，而深股通則淨流出24.28億元人民幣，合共淨流出117.55億元人民幣。全日計，外資從滬股通、深股通淨賣出A股147.3億元人民幣。綜觀全日，外資撤離A股的速度都較早市加快。

美匯指數

美匯指數昨日一度升穿98水平，最新報97.564。瑞銀財富管理認為，昨日美元大漲，但似乎是反映美元融資市場緊縮，而非基本面變化；30年期美債收益率在股票重挫時走升，這可能表明投資者正出售流動性最高的資產套現。

華僑永亨銀行經濟師李若凡則指出，市場出現「美元荒」，美聯儲表示本周將向隔夜貸款市場提供1.5萬億美元資金，並擬在未來一個月内投放5萬億美元。做法增添市場對企業債風險的擔憂。全球恐慌情緒持續升溫，美元重現避險性質，使美元大幅反彈至接近98的水平。

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