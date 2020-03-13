LEGO、任天堂攜手合作　推出Mario電子積木遊戲

▲ LEGO及任天堂聯手合作，推出首個將電子及實體遊戲結合的合作產品，LEGO Super Mario套裝。

作為小朋友摯愛的兩大品牌任天堂及樂高（LEGO），在周二（10日）「瑪利歐日Mario Day」宣布聯手合作，推出首個將電子及實體遊戲結合的合作產品，LEGO Super Mario套裝。昨日（12日）更正式發布預告片，預計將在8月推出。

LEGO及任天堂近日發布預告片，顯示Mario積木人偶比一般LEGO人偶大，擁有4個屏幕，分別攝在眼鏡、嘴巴及胸部位置，打妖怪或踩到火焰時，會在屏幕上顯示開心或痛苦等不同的表情。據了解，Mario積木人偶還具備NFC功能，進行關卡時，會感應到關卡內容，例如吃金幣、到達終點等，而胸前的屏幕就可顯示收集到的金幣，以及遊戲剩餘時間。

而此Mario積木人偶更具備喇叭，背後亦有電源及藍牙開關。當Mario腳底的顏色感應器，踩在不同顏色的LEGO上，就可感應到訊息並讓喇叭發出聲效。

▲ Mario積木人偶胸前的屏幕可顯示收集到的金幣。（LEGO資料圖片）

據Ars technia網站報道，是次套裝共有14款，以積木數目分類，由10塊至1000塊都有。而售價則預計是3.99歐元（約35港元）至99.99歐元（約868港元），在8月1日後上市。但目前LEGO及任天堂仍未正式公布相關的詳細資訊，所以準確的價錢及開售日期仍有待LEGO及任天堂宣布。

>>>【遊日注意】日本USJ融入科技 用智能手帶玩遊戲？

>>>【新冠肺炎】Lego砌出消毒機器人 台灣小學生研發40分鐘完成

責任編輯：曾曉汶