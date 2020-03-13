【熊市來臨】環球股市齊跌　有哪些國家發布做空禁令？

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【滙豐股價】滙豐低位反彈 全日跌2%、息率8.7厘
在新冠肺炎及原油價格戰雙重打擊下，環球股市齊跌，美股昨晚再度觸發熔斷，多國政府機構緊急救市，發布做空禁令。截至3月13日止，已有韓國、英國、西班牙、意大利、泰國、印尼、土耳其針對股市做空發布禁止令。
韓國
3月9日，韓國KOPSI指數收跌4.19%；韓國財政部出台政策，禁止做空過熱股票，為期10天，自3月11日起生效。
3月13日，韓國宣布禁止股票賣空交易6個月。
英國
3月12日，英國富時100指數跌近11%。
3月13日，英國金融行為監管局（FCA）根據第23條和第26條條款，暫時禁止部分賣空工具和交易，包括禁止股票賣空，禁止針對部分意大利、西班牙金融工具的賣空。
意大利
3月12日，意大利富時指數收跌近17% 。
3月13日，意證券交易委員會宣布禁止做空股票，即日生效，適用於85隻股票。
西班牙
3月12日，西班牙IBEX35指數收跌14.61%。
3月13日，西班牙市場監管機構要求禁止賣空69隻股票。
泰國
3月13日，泰國證交所主席稱臨時調整賣空規則，對賣空交易實行報升規則，措施將持續至6月底。
注：泰國對賣空交易實行報升規則，報升規則（uptick rule）又稱為上漲拋空，即賣空的價格必須高於最新的成交價，該項規則起初是為了防止金融危機中的空頭打壓導致暴跌
印尼
3月9日，印尼股市跌逾4%；印尼證交所製定交易熔斷和暫停規則，如果指數跌超5%，將熔斷30分鐘，即日生效。
土耳其
2月28日，土耳其基準股指早間暴跌10%；土耳其監管當局發布禁令，禁止市場在伊斯坦堡證交所做空股票。
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