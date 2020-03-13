【熊市來臨】環球股市齊跌　一文看清哪些國家禁沽空

▲ 環球股市齊跌下，多國政府救市，發布做空禁令。

在新冠肺炎及原油價格戰雙重打擊下，環球股市齊跌，美股一周兩日觸發熔斷，多國政府機構緊急救市，發布沽空禁令。截至3月13日止，已有韓國、英國、西班牙、意大利、泰國、印尼、土耳其針對沽空股市發布禁止令，廣泛程度可算是2008年金融海嘯以來最大。

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韓國

3月9日，韓國KOPSI指數收跌4.19%；韓國財政部出台政策，禁止做空過熱股票，為期10天，自3月11日起生效。

3月13日，韓國宣布禁止股票賣空交易6個月。

英國

3月12日，英國富時100指數跌近11%。

3月13日，英國金融行為監管局（FCA）根據第23條和第26條條款，暫時禁止部分賣空工具和交易，包括禁止股票賣空，禁止針對部分意大利、西班牙金融工具的賣空。

意大利

3月12日，意大利富時指數收跌近17% 。

3月13日，意證券交易委員會宣布禁止做空股票，即日生效，適用於85隻股票。

西班牙

3月12日，西班牙IBEX35指數收跌14.61%。

3月13日，西班牙市場監管機構要求禁止賣空69隻股票。

泰國

3月13日，泰國證交所主席稱臨時調整賣空規則，對賣空交易實行報升規則，措施將持續至6月底。

注：泰國對賣空交易實行報升規則，報升規則（uptick rule）又稱為上漲拋空，即賣空的價格必須高於最新的成交價，該項規則起初是為了防止金融危機中的空頭打壓導致暴跌

印尼

3月9日，印尼股市跌逾4%；印尼證交所製定交易熔斷和暫停規則，如果指數跌超5%，將熔斷30分鐘，即日生效。

土耳其

2月28日，土耳其基準股指早間暴跌10%；土耳其監管當局發布禁令，禁止市場在伊斯坦堡證交所做空股票。

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