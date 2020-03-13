【MPF】新冠肺炎累股票基金表現　2月份強積金人均蝕4587元

▲ 駿隆集團數據顯示，今年以來港人強積金平均虧損約1萬元。（資料圖片）

新冠肺炎壓垮環球市場氣氛，2月份以來市場波動加劇，強積金（MPF）回報亦受影響。駿隆集團數據顯示，期內混合資產基金及股票基金指數最傷，拖累2月份人均MPF虧損4587元，年初至今則蝕10,428元。

總計2月份，僅固定收益基金錄得正回報，其餘股票基金及混合資產基金都錄得下跌。駿隆強積金股票基金指數單月跌2.3%、混合資產基金指數跌3.5%；強積金綜合指數單月跌2.11%，年初至今累跌4.68%。

股票基金當中，大中華及香港股票基金2月份仍錄得正回報，但年初至今仍分別累跌5.4%及6.2%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，受疫情影響，美歐日股出現較大跌幅，中港市場經歷初段調整後，摧有相對較強防守性、高風險投資者長線可考慮分段吸納，低風險投資者短期則可考慮防守性較高類別資產。

人均回報以1月底強積金總資產9488.85億元，人均資產值21.74萬元，並以強積金計劃成員總數436.5萬人計算。

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