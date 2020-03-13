【新冠肺炎】入境旅客急降　260間持牌賓館已獲政府資助

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防範新型冠狀病毒侵擾 超級食物助提升免疫力
新冠肺炎肆虐，香港遊客差不多歸零。旅發局的資料顯示，今年1月的訪港旅客人次按年跌57.8%，相信二月的訪港旅客人次跌幅更高。除了入境旅行社大受打擊，酒店、零售、賓館業的生意也一片「慘淡」。
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政府亦於「防疫抗疫基金」下設立持牌賓館資助計劃，每間合資格的賓館如獲發牌客房數目為1至5間，可獲一次性5萬元資助；如獲發牌客房數目為6間或以上，則可獲一次性8萬元資助。
賓館老闆：8萬元有助交租
經營旅館休閒小窩的羅先生指，約一星期前遞交資助申請，資助目前未到手。雖然業主已減租多月，但他坦言政府8萬元的資助金額只足夠應付部分租金。現時完全沒有生意的情況之下，羅先生亦稱正在考慮結業。即使原來和業主簽下長期租約，但目前沒有任何旅客訪港，經營嚴重受壓。
計劃由2月21日開始接受登記，截至今日(13日)中午已收到超過1 770份登記表格，已登記的持牌賓館佔整體數目九成八，當中約260間賓館已獲發資助。但業界要留意，持牌賓館資助計劃將於3月20日截止登記。
責任編輯：梁巧恩