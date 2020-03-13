  • 23°C
香港時間 : 2020313日 (五) 16:26
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】入境旅客急降　260間持牌賓館已獲政府資助

商業 15:40 2020/03/13

分享：

新冠肺炎肆虐，香港遊客差不多歸零。旅發局的資料顯示，今年1月的訪港旅客人次按年跌57.8%，相信二月的訪港旅客人次跌幅更高。除了入境旅行社大受打擊，酒店、零售、賓館業的生意也一片「慘淡」。

【新冠肺炎】旅行代理商資助計劃今日截止登記　合資格就要快手

【新冠肺炎】遊客不見了　港服務業何時有轉機？

政府亦於「防疫抗疫基金」下設立持牌賓館資助計劃，每間合資格的賓館如獲發牌客房數目為1至5間，可獲一次性5萬元資助；如獲發牌客房數目為6間或以上，則可獲一次性8萬元資助。

賓館老闆：8萬元有助交租
經營旅館休閒小窩的羅先生指，約一星期前遞交資助申請，資助目前未到手。雖然業主已減租多月，但他坦言政府8萬元的資助金額只足夠應付部分租金。現時完全沒有生意的情況之下，羅先生亦稱正在考慮結業。即使原來和業主簽下長期租約，但目前沒有任何旅客訪港，經營嚴重受壓。

計劃由2月21日開始接受登記，截至今日(13日)中午已收到超過1 770份登記表格，已登記的持牌賓館佔整體數目九成八，當中約260間賓館已獲發資助。但業界要留意，持牌賓館資助計劃將於3月20日截止登記

責任編輯：梁巧恩

相關文章

【疫市營商】大學女生休學創業　出售自家製健康Bagel
今日
【疫市營商】大學女生休學創業　出售自家製健康Bagel
【全球大流行】港初創生意重挫　部分擬放棄香港業務
2020/03/12
【全球大流行】港初創生意重挫　部分擬放棄香港業務
【零售寒冬】韓國潮牌ÅLAND疑撤出香港　旺角旗艦店已結業
2020/03/12
【零售寒冬】韓國潮牌ÅLAND疑撤出香港　旺角旗艦店已結業
住宿 旅遊資訊 酒店 零售 香港 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

防範新型冠狀病毒侵擾　超級食物助提升免疫力

下一篇文章

【疫市營商】大學女生休學創業　出售自家製健康Bagel
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【新冠肺炎】活性碳口罩也可防疫　關鍵在於一種物料
【新冠肺炎】活性碳口罩也可防疫　關鍵在於一種物料
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【口罩供應】企業為派口罩赴日　凌晨逐間藥房掃貨回港
【口罩供應】企業為派口罩赴日　凌晨逐間藥房掃貨回港
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)