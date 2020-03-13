【新冠肺炎】微軟宣布　Build 2020開發者大會改作線上舉行

▲ 微軟發言人昨發表聲明，指原定今年5月19日至21日在西雅圖舉辦的Build 2020開發者大會，將成為「Digital event（線上活動）」。

新冠肺炎疫情在全球加速擴散，各個政府呼籲民眾減少聚集，多個展覽活動亦被迫取消。微軟昨（12日）宣布，受疫情影響，決定將今年5月在西雅圖舉行的Build 2020開發者大會，改為線上舉辦。

微軟發言人昨發表聲明，指原定今年5月19日至21日在西雅圖舉辦的Build 2020開發者大會，將成為「Digital event（線上活動）」。聲明稱，保障社區安全是微軟的首要任務，根據華盛頓政府的健康安全政策建議，將會取消實體活動，避免人群聚集。並希望以「新的虛擬形式」，將生態圈內的開發者聚集一起「學習、交流及編程」。而更多活動細節，將會在短時間內宣布。

除了微軟外，多個科企發布會及開發者大會都因疫情關係，而需取消、延期或改至網上舉行。如原於2月在西班牙巴塞羅那舉辦的世界移動大會（MWC）就宣布取消；上海亞洲消費性電子展（CES Asia 2020）本周一則宣布延期；而華為預定在巴黎舉行的P40系列發布會，亦將改為網上舉行。

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責任編輯：曾曉汶