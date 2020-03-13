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防範新型冠狀病毒侵擾　超級食物助提升免疫力

商業 15:43 2020/03/13

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雖然本港多個行業受新冠肺炎疫情影響逐漸步入寒冬，各界紛紛出招救市，但健康食品店Blendit仍有穩定增長。

在新冠肺炎疫情的陰霾下，市民在搶購口罩及消毒用品外，更比以往重視健康均衡飲食。雖然飲食上攝取的營養素未必有助短時間內改變體質，但長遠對維持免疫力卻非常重要。坊間有不少食物都被標榜為超級食物（Super food），像是奇亞籽、亞麻仁籽、藜麥等。這些營養含量較高的蔬果或五榖類集各種好處於一身，對人體也有不同的功效。

Blendit除了主打貝果包（Bagel）和蔬果奶昔（Smoothie）外，同時亦出售超級食物粉（Superfood Powder），以及本地不同健康食品品牌的產品。其創辦人陳珊珊（Ashley）表示，超級食物粉是用天然食材打成的粉末，可以加入乳酪、果昔、清水當中享用，達致食療效果。店舖的每款產品也可試食試用，主張「taste before you buy」，Ashley笑指：

「此類健康營養食品需要長時間食用才見效，若不是自己所喜歡或能夠接受的口味，最後只有浪費。」

Blendit現時有大約40種超級食物粉出售，各有不同功效，例如抗氧化、降三高、排毒、幫助消化等。（陳智良攝）

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卡姆果粉受歡迎　可加進飲料

Blendit現時有大約40種超級食物粉出售，各有不同功效，例如抗氧化、降三高、排毒、幫助消化等。在目前肺炎疫情期間，卡姆果粉（Camu Camu）最受廣泛歡迎。卡姆果來自亞馬遜雨林，主要產區為巴西和秘魯，其維他命C的含量是橙的60倍，有助提升抵抗力以及減少傷風感冒的機會。此外，維他命C是天然的抗氧化劑，有助延緩細胞衰老，保持肌膚彈性。Ashley又指，由於卡姆果含有極高的維他命C，所以味道偏酸，建議可加進飲料或食材中食用。

疫情期間，卡姆果粉（Camu Camu）最受廣泛歡迎，其維他命C的含量是橙的60倍，有助提升抵抗力以及減少傷風感冒的機會。（Blendit網站圖片）

推「6+1 Weekly Bagel計劃」　店內加緊消毒

另一方面，雖然本港多個行業受新冠肺炎疫情影響逐漸步入寒冬，各界紛紛出招救市，但健康食品店Blendit仍有穩定增長。Ashley表示，他們在疫情期間推出「6+1 Weekly Bagel計劃」，買6送1，希望上班族就算要在家工作（Home Office），期間都仍然能品嘗其手工Bagel。

此外，網上銷售的生意都較以往高，查詢超級食物粉（Superfood Powder）的人數亦大幅上升。

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搜購消毒用品　成本價售街坊

基於衞生問題，疫情期間暫停Bagel試食，避免細菌傳播。此外，亦要求客人及員工進店前必須戴上口罩，店內同時加緊消毒工作。此外，Ashley留意到有不少顧客、街坊最初都買不到口罩及消毒用品，於是特意購入一批消毒用品，包括口罩、濕紙巾、酒精搓手液，並以成本價出售，以及送給有需要人士。

Ashley特意購入一批消毒用品，包括口罩、濕紙巾、酒精搓手液，並以成本價出售，以及送給有需要人士。（陳智良攝）

她表示，現時愈來愈多港人注重健康問題，相信即使疫情過後也不會有太大改變，希望在此期間能夠宣傳更多超級食物的資訊，有利健康行業發展。

記者：施雯雯

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