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【疫市營商】大學女生休學創業　出售自家製健康Bagel

商業 15:31 2020/03/13

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年僅23歲的Blendit創辦人陳珊珊，以自家製的手工Bagel及預先包裝好的Smoothie材料包作招徠，同時亦會出售超級食物粉及果仁醬等健康食品，成功在區內打響名堂。（受訪者提供圖片）

果昔碗（Smoothie Bowl）早在歐美流行多時，甚至已經漸變成一種飲食潮流，受瘦身和健身人士歡迎。Smoothie不但營養含量豐富，能在減重的同時輕鬆攝取維生素及膳食纖維，更能帶來飽足感。有會計系學生看準港人飲食不均，但又日漸追求健康飲食的趨勢，兩年前開設健康食品小店Blendit，平均月營業額逾10萬元。

位於大角咀的一間健康食品小店Blendit，以自家製的手工Bagel及預先包裝好的Smoothie材料包作招徠，同時亦出售超級食物粉（Superfood Powder）及果仁醬等健康食品。創辦人是年僅23歲的陳珊珊（Ashley），是香港中文大學會計學系4年級生。

Ashley在大學3年級時曾到訪紐約當實習交換生，在銀行和四大會計師行（Big 4）工作，每天朝九做到凌晨2、3時，不僅長期睡眠不足，而且更食無定時，始知自己並不甘心只為工作而營營役役。其間她留意到不少打工仔都渴望吃得健康，但奈何選擇不多，又沒有精力親自下廚，於是便萌生創業念頭。

【疫市營商】本土小店疫市突圍　靠有機＋女性護理　

巧遇Bagel工場負責人　休學1年學做生意

她最初上網蒐集及研究不同款式的Smoothie食譜，製作Smoothie材料包出售。及後，她發現港人並不習慣以一杯蔬果奶昔做代餐，由於蔬果纖維在打磨後，消化速度很快，遂決定同時製作手工Bagel，以迎合不同人士的需求。

Bagel既無油、且低糖低鹽，在製作過程又沒有添加任何防腐劑和添加劑，較一般麵包健康。為了實踐自己的抱負，Ashley在火炭租下工場製作Bagel，並於網上及周末的pop up市集上銷售。機緣巧合下，遇到Bagel工場Bagoes的負責人Scott，並以15萬元低價接手其廠房機器、食譜以及客源。為了專注做好這盤生意，Ashley更不惜休學一年，希望藉着開店推廣健康飲食的理念。

Blendit每日出售6至8款口味的手工Bagel，並配以獨特的忌廉芝士醬，逢星期一、五新鮮出爐，並設有試食區讓客人試清楚才付款。（陳智良攝）

Ashley透露，Blendit開業至今兩年，每月平均營業額約有十多萬元，收支達到平衡。營業額當中，約有7萬、8萬元是來自批發生意。她憶述剛接手時不熟悉工場運作，Bagel品質不穩定，流失了不少客戶。其後她努力改善生產流程，用兩個月跟Scott學做Bagel，亦聘請富經驗的Bagel師傅幫助。周末不時參加市集提升曝光率，成功找到一批新客源，繼續拓展業務。她希望日後能夠開設一間餐飲食店，讓客人可以品嘗到不同的健康菜餚。

堅持自己理念 重視學習過程

由創立Blendit，到接手Bagoes，Ashley共耗資約60萬元，當中有十多萬元是來自學校創業比賽所獲的獎金，另有十多萬元是她實習和兼職的收入，其餘則由家人資助。家人都支持她創業，但母親不忍她工作太辛苦，曾勸她結束生意專心讀書。

Blendit店內的裝修設計全部由Scott親力親為，包括店裡的貨架、竹枝搭建的天花，手寫的價錢牌和海報標語，別樹一格，且相當環保。（陳智良攝）

但Ashley堅持要繼續做出成績，「You never lose. You either win or learn.」她認為只要問心無愧，結果是失敗還是成功都不重要，重要的是在過程中有所得着。

【疫市營商】小店「疫市」堅持營運增彈性　方便市民消遣

記者：施雯雯

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