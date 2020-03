【疫市營商】大學女生休學創業　出售自家製健康Bagel

▲ 年僅23歲的Blendit創辦人陳珊珊,以自家製的手工Bagel及預先包裝好的Smoothie材料包作招徠,同時亦會出售超級食物粉及果仁醬等健康食品,成功在區內打響名堂。(受訪者提供圖片)

果昔碗(Smoothie Bowl)早在歐美流行多時,甚至已經漸變成一種飲食潮流,受瘦身和健身人士歡迎。Smoothie不但營養含量豐富,能在減重的同時輕鬆攝取維生素及膳食纖維,更能帶來飽足感。有會計系學生看準港人飲食不均,但又日漸追求健康飲食的趨勢,兩年前開設健康食品小店Blendit,平均月營業額逾10萬元。

位於大角咀的一間健康食品小店Blendit,以自家製的手工Bagel及預先包裝好的Smoothie材料包作招徠,同時亦出售超級食物粉(Superfood Powder)及果仁醬等健康食品。創辦人是年僅23歲的陳珊珊(Ashley),是香港中文大學會計學系4年級生。

Ashley在大學3年級時曾到訪紐約當實習交換生,在銀行和四大會計師行(Big 4)工作,每天朝九做到凌晨2、3時,不僅長期睡眠不足,而且更食無定時,始知自己並不甘心只為工作而營營役役。其間她留意到不少打工仔都渴望吃得健康,但奈何選擇不多,又沒有精力親自下廚,於是便萌生創業念頭。

巧遇Bagel工場負責人 休學1年學做生意

她最初上網蒐集及研究不同款式的Smoothie食譜,製作Smoothie材料包出售。及後,她發現港人並不習慣以一杯蔬果奶昔做代餐,由於蔬果纖維在打磨後,消化速度很快,遂決定同時製作手工Bagel,以迎合不同人士的需求。

Bagel既無油、且低糖低鹽,在製作過程又沒有添加任何防腐劑和添加劑,較一般麵包健康。為了實踐自己的抱負,Ashley在火炭租下工場製作Bagel,並於網上及周末的pop up市集上銷售。機緣巧合下,遇到Bagel工場Bagoes的負責人Scott,並以15萬元低價接手其廠房機器、食譜以及客源。為了專注做好這盤生意,Ashley更不惜休學一年,希望藉着開店推廣健康飲食的理念。

▲ Blendit每日出售6至8款口味的手工Bagel,並配以獨特的忌廉芝士醬,逢星期一、五新鮮出爐,並設有試食區讓客人試清楚才付款。(陳智良攝)

Ashley透露,Blendit開業至今兩年,每月平均營業額約有十多萬元,收支達到平衡。營業額當中,約有7萬、8萬元是來自批發生意。她憶述剛接手時不熟悉工場運作,Bagel品質不穩定,流失了不少客戶。其後她努力改善生產流程,用兩個月跟Scott學做Bagel,亦聘請富經驗的Bagel師傅幫助。周末不時參加市集提升曝光率,成功找到一批新客源,繼續拓展業務。她希望日後能夠開設一間餐飲食店,讓客人可以品嘗到不同的健康菜餚。

堅持自己理念 重視學習過程

由創立Blendit,到接手Bagoes,Ashley共耗資約60萬元,當中有十多萬元是來自學校創業比賽所獲的獎金,另有十多萬元是她實習和兼職的收入,其餘則由家人資助。家人都支持她創業,但母親不忍她工作太辛苦,曾勸她結束生意專心讀書。

▲ Blendit店內的裝修設計全部由Scott親力親為,包括店裡的貨架、竹枝搭建的天花,手寫的價錢牌和海報標語,別樹一格,且相當環保。(陳智良攝)

但Ashley堅持要繼續做出成績,「You never lose. You either win or learn.」她認為只要問心無愧,結果是失敗還是成功都不重要,重要的是在過程中有所得着。

