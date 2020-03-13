聯儲局放水救市難救經濟 市場仍待財政政策

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情嚴峻，環球股市一度大跌。美國聯儲局連續兩日注資，有望紓緩市場流動性緊張。分析相信，聯儲局放水意在解決市場資金短缺及運作問題，強調救經濟還需政府推出更多財政政策。

環球股市大跌，資金流入美債避險，導致10年期債息近日創新低。聯儲局採取臨時措施，穩定債市，以紓緩債息「高度不尋常混亂」（highly unusual disruptions） 的情況。

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聯儲局周三（11日）及周四（12日）透過紐約聯儲銀行，分別向銀行體系注入5000億美元的3個月期回購；在本月餘下時間內，分別每周實施1個月期的回購，規模達5000億美元。紐約儲行亦會擴大聯儲局購買的證券種類。

美股標指周四跌9.5%，創30年前黑色星期一以來，最大單日跌幅。聯儲局的注資措施令市場聯想到，其在2008年金融危機期間實施的量化寬鬆（QE）。

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前紐約儲行交易員、NatWest Markets策略師格溫（Blake Gwinn）指出，當市場需要資金時，美債較企業債較易遭拋售；交易商或依賴這種方法來融資。他續稱，聯儲局嘗試解釋這個憂慮，向交易商買回美債，改善市場功能。

▲ 美國聯儲局連續兩日注資，有望紓緩市場流動性緊張。

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巴克萊（Barclays）的紐約策略師阿巴特（Joseph Abate）稱，聯儲局「大量注入流動性」有助恢復資金市場的信心。他解釋，如果主要交易商得知，可由聯儲局手中獲得廉價的定期貸款，會願意貸款。

阿巴特預計，聯儲局的操作加大債市流動性，至少有助平息市場對信貸風險的擔憂。

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不過，聯儲局放水意在解決市場運作問題，而不是提振經濟。全球經濟學家和央行行長一直促請各國政府推出刺激經濟的財政政策。

美國總統特朗普（Donald Trump）周三僅公布封關措施，未提及刺激經濟措施，令市場大失所望。Cresset Wealth Advisors投資總監埃布林（Jack Ablin）表示，特朗普嘗試平息所有人的擔憂，結果卻火上加油，令市場再陷恐慌。

道明證券（TD Securities）分析師米斯拉（Priya Misra）坦言，聯儲局在市場運作方面發揮了作用，但投資者仍然需財政幫助。

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▲ 美國聯儲局連續兩日注資，有望紓緩市場流動性緊張。

記者：鄧燕君