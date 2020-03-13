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【騰訊股價】NBA宣布停賽至少30日　騰訊繼續受累

金融經濟 15:14 2020/03/13

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NBA今日宣布暫停賽季，騰訊去年7月剛與NBA續新約。

新冠肺炎疫情全球大流行，多個歐美大型運動聯賽都有運動員感染。NBA總裁Adam Silver宣布，因應疫情而暫停賽季至少30日，待疫情好轉再恢復NBA賽季，現無意取消NBA球季。騰訊 （00700） 去年與NBA續簽5年高達15億美元的天價合同，獲獨家數碼媒體轉播權，其相關廣告料受打擊。

騰訊下周三（18日）即將公布業績，現時股價表現反覆，最新報價360.6元，跌0.82%。

相關文章：【阿里巴巴股價】港股跌幅收窄 阿里倒升、騰訊重上360關

疫情引發蝴蝶效應，NBA爵士球員Rudy Gobert及Donovan Mitchell對新型冠狀肺炎病毒測試呈陽性反應，NBA即宣布暫停今季賽事，直至另行通知。

騰訊旗下騰訊體育享有內地獨家數碼媒體轉播權，包括NBA賽事直播、點播和短片。根據騰訊中期報告，於2018、2019賽季共有4.9億中國互聯網用戶透過騰訊平台觀看NBA賽事。

參考去年10月，當時會員收入為騰訊體育帶來約2.6億元人幣收入，而NBA賽事則為騰訊帶來廣告收入每年大約6、7億元人幣。目前NBA停賽，騰訊廣告業務勢將受壓。

相關文章：【騰訊股價】NBA球員中新冠肺炎　NBA停賽料拖累騰訊收入

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