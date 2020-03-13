【新冠肺炎】旅行代理商資助計劃今日截止登記　合資格就要快手

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新冠肺炎在全球大規模爆發，各國採取封關、隔離措施，旅遊業陷入停頓，無論做出境、入境甚至是本地遊的旅行社，都大嘆經營嚴峻，業界希望政府給予更多協助及援助。
政府早前宣布推出「防疫抗疫基金」，下有設立旅行代理商資助計劃，每間合資格的旅行代理商可獲8萬元的資助。政府今日指，旅行代理商註冊處至今已收到約1700份登記表格，佔香港持牌旅行代理商整體數目約九成八，當中約八成即約1350間旅行代理商已獲發資助。
朗晴飛旅：希望能捱到疫情受控後
朗晴飛旅遊負責人周先生表示，現時無生意的情況之下，亦不願裁減員工；唯有讓他們放無薪假。沒有其他節流方法下，周亦只好靠8萬元資助稍微幫補。他期望疫情受控後，其旅行社可讓員工恢復正常上班，計劃先開辦中國旅遊等短線旅行團。
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商務及經濟發展局發言人強調，計劃於2月21日已接受業界登記，手續非常簡便，資助亦於短短兩個星期內開始發放，務求向業界提供適時幫助，渡過難關。呼籲少數尚未登記的旅行代理商在今日（3月13日）截止前盡快登記。
責任編輯：梁巧恩