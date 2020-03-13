  • 22°C
香港時間 : 2020313日 (五) 19:26
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【資金避險】熊市「現金為王」 貨幣市場上周吸資破紀錄

金融經濟 18:06 2020/03/13

分享：

憂慮新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散拖累經濟，環球股市紛紛陷入熊市。金融市場面臨2008年金融海嘯以來最大的衝擊，資金避險情緒持續升溫，投資者繼續採取「現金為王」略策。

資金避險 兩周近2000億流入貨幣市場

據大行富瑞的環球資金流向報告，資金持續泊入貨幣市場基金，即持現金避險。報告顯示，過去一周（3月5日12日），貨幣市場基金錄得破紀錄的1,370億美元資金流入。數字延續上一周的湧入貨幣市場的趨勢，兩周合計共錄得1,980億美元流入。數據反映，金融市場風高浪急，貨幣市場基金成為環球資金避風港。

資金小試牛刀 41億流入美股

資金繼續由股票市場流出，過去一周錄得41億美元資金流出，惟流出規模較對上一周小。過去一周美股連番急挫，並步入技術熊市，惟美股市場過去一周反錄得41億美元資金流入；ETF市場亦有60億美元流入，相信是資金入市撈底。

市場避險情緒續升溫，資金續流出企業債，數據反映，高息債及投資級別債分別錄得大規模的116億及62億美元債，而主權債市場則錄得108億美元流入。

事實上，全球股市紛陷熊市，投資者採取「現金為王」的略策料持續。

相關文章：【資金避險】「現金為王」抬頭 資金避險全綫撤出股票企業債 

責任編輯：錢家鋒

疫情 美股 基金 新冠肺炎 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）