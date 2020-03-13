【資金避險】熊市「現金為王」 貨幣市場上周吸資破紀錄

憂慮新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散拖累經濟，環球股市紛紛陷入熊市。金融市場面臨2008年金融海嘯以來最大的衝擊，資金避險情緒持續升溫，投資者繼續採取「現金為王」略策。

資金避險 兩周近2000億流入貨幣市場

據大行富瑞的環球資金流向報告，資金持續泊入貨幣市場基金，即持現金避險。報告顯示，過去一周（3月5日12日），貨幣市場基金錄得破紀錄的1,370億美元資金流入。數字延續上一周的湧入貨幣市場的趨勢，兩周合計共錄得1,980億美元流入。數據反映，金融市場風高浪急，貨幣市場基金成為環球資金避風港。

資金小試牛刀 41億流入美股

資金繼續由股票市場流出，過去一周錄得41億美元資金流出，惟流出規模較對上一周小。過去一周美股連番急挫，並步入技術熊市，惟美股市場過去一周反錄得41億美元資金流入；ETF市場亦有60億美元流入，相信是資金入市撈底。

市場避險情緒續升溫，資金續流出企業債，數據反映，高息債及投資級別債分別錄得大規模的116億及62億美元債，而主權債市場則錄得108億美元流入。

事實上，全球股市紛陷熊市，投資者採取「現金為王」的略策料持續。

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責任編輯：錢家鋒