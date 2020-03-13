【阿里巴巴】馬雲捐100萬口罩予美國「United we stand， divided we fall」

▲ 馬雲表示，將向美國捐贈50萬份檢測試劑盒和100萬個口罩。

阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲於微博上發文表示， 阿里巴巴公益基金及馬雲公益基金會等多方努力，籌到的50萬份檢測試劑盒和100萬個口罩「全部準備就緒，馬上出發美國，捐贈給美國人民」。

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阿里巴巴基金會、馬雲贈多國口罩

馬雲表示，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會為日本、韓國、伊朗、意大利和西班牙這些疫情嚴重的國家籌集的物資正陸續運達。



他說︰「從我們過去這段時間抗疫所得的經驗來看，快速準確的病毒測試劑還有醫護人員的防護裝備是阻止疫情擴大的關鍵物資，希望這些物資在美國可以幫到一些人！」





馬雲強調，這是全球化時代人類共同面臨的一次流行病大挑戰。「時至今日，這已經不再是任何一個國家能自己解決的挑戰，而是需要我們所有人一起攜手應對。 此時此刻，不分你我共享資源，交流抗疫經驗和教訓，我們才有機會戰勝這次災難。」

他又在另一則貼文中表示，除了日本、韓國、伊朗、意大利、西班牙和美國，也關注到了非洲的疫情發展和醫療資源的缺乏，正在緊急籌集醫療物資以備應急之用，先期籌集的一批病毒試劑盒已經就緒，準備發往非洲。 ​​​​

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