【澳洲疫情】總理莫里森籲取消500人以上聚會 但觀足球賽

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【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗
澳洲的新冠肺炎疫情嚴峻，已有128人確診。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）建議由下周一（16日）起，民眾應暫停所有達500人以上的非必要聚會，以免疫情進一步擴散。但莫里森表示，自己仍會按計劃於周末外出觀賞足球賽事。
澳洲廣播公司（ABC）報道，莫里森周五（13日）提出有關建議。他表示，建議範圍不會擴大至學校、公共交通工具及機場。
莫里森強調，有關建議屬預防措施，確保盡量減少疫情對民眾健康的影響。莫里森更建議，如擁有較多教徒出席聚會的教堂，可考慮增設服務，令聚集人數維持於500人以下。另外，他更呼籲民眾在出國旅行前，應考慮個人需要再決定是否出發，避免不必要的旅行。
但莫里森於農委會議後表示，他仍然計劃於本周六（14日）出席觀看足球比賽，但強調可能是最後一次觀看賽事，球迷下周起或要經電視收看賽事。
澳洲醫學協會西澳分會會長米勒（Andrew Miller）不滿莫里森堅持觀看足球賽，於社交媒體發文指：「你想看足球賽嗎？但我希望我的同事仍可生存。」（You want to go to the footy? I want my colleagues to stay alive.）
莫里森於提出建議後表示，包括州、領地及聯邦領袖將每周召開小組會議，評估澳洲的疫情應對狀況。小組將於15日再開會，建議取消500人以上的集會。
責任編輯:鄭錦玲