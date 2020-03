【澳洲疫情】總理莫里森籲取消500人以上聚會 但觀足球賽

▲ 澳洲總理莫里森建議由下周一(16日)起,民眾應暫停所有達500人以上的非必要聚會,以免新冠肺炎疫情進一步擴散。

澳洲的新冠肺炎疫情嚴峻,已有128人確診。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)建議由下周一(16日)起,民眾應暫停所有達500人以上的非必要聚會,以免疫情進一步擴散。但莫里森表示,自己仍會按計劃於周末外出觀賞足球賽事。

澳洲廣播公司(ABC)報道,莫里森周五(13日)提出有關建議。他表示,建議範圍不會擴大至學校、公共交通工具及機場。

莫里森強調,有關建議屬預防措施,確保盡量減少疫情對民眾健康的影響。莫里森更建議,如擁有較多教徒出席聚會的教堂,可考慮增設服務,令聚集人數維持於500人以下。另外,他更呼籲民眾在出國旅行前,應考慮個人需要再決定是否出發,避免不必要的旅行。

但莫里森於農委會議後表示,他仍然計劃於本周六(14日)出席觀看足球比賽,但強調可能是最後一次觀看賽事,球迷下周起或要經電視收看賽事。

澳洲醫學協會西澳分會會長米勒(Andrew Miller)不滿莫里森堅持觀看足球賽,於社交媒體發文指:「你想看足球賽嗎?但我希望我的同事仍可生存。」(You want to go to the footy? I want my colleagues to stay alive.)

▲ 莫里森堅持觀看足球賽,澳洲醫學協會西澳分會會長米勒於Twitter發文抨擊。

莫里森於提出建議後表示,包括州、領地及聯邦領袖將每周召開小組會議,評估澳洲的疫情應對狀況。小組將於15日再開會,建議取消500人以上的集會。

責任編輯:鄭錦玲