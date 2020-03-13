【阿里巴巴】阿里雲助零售商抗疫 推電商解決方案

▲ 零售業深受疫情重創，阿里雲將推出一系列電商解決方案，助零售業抗疫。

受到新冠肺炎影響，阿里巴巴 （09988） 旗下的數據智能業務阿里雲近日推出一系列電商解決方案，當中包括中小企、病毒研究機構及零售業提供支援。當中的零售解決方案有助零售商最短5日內迅速推出B2C（企業對客戶）電商平台。

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阿里雲表示，該電商解決方案提供一套即裝即用的阿里雲產品和解決方案。當中包括，涵蓋計算、數據庫、多媒體、直播視頻、協作工具、安全和數據分析等多個領域，助零售商迅速建立電商業務。

阿里雲智能國際總裁袁千表示，疫情肆虐直捲全球，重創全球零售業。企業供應鏈將面臨供貨限制，消費者需求及購物意欲下降等挑戰。受不確定性因素影響，故零售商急需建立企業數碼平台，應用準備就緒的電商系統來維持業務增長。

免費提供阿里雲統計系列應用模板

另外，阿里雲於早前更表示，為大中小企業了解員工的健康情況，特意推出疫情防控統計系列應用模板，並於今年1月23日至6月30日期間免費開放，只限於防疫相關用途，但並不包括疫情統計，健康上報、返工統計等。

阿里雲提供病毒檢測 60秒完成病毒測試

此外，據內媒報道，阿里雲將向全球醫療科研機構、疾控中心等一線病毒研究機構，提供免費開放雲上病毒比對服務。該服務最快只需60秒可完新冠肺炎病毒基因對比測試工作。

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