英超若閉門作賽 曼聯恐最傷 每場損失4.2億

上一篇文章
【意大利疫情】C朗隊友魯加尼中招 意甲倘腰斬 冠軍怎樣選？
英國疫情嚴峻，更有英超球隊成員確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），各界預期英超賽事可能閉門作賽或者延期，甚至是停賽。有足球財經網站指，若英超決定閉門作賽，曼聯會最傷，每場賽事可損失4,300萬英鎊（約4.2億港元）。
阿仙奴領隊阿迪達(Mikel Arteta)確診新冠肺炎。目前全隊球員及教練都會自我隔離14日，預料最少涉及100人，亦代表球隊大約於本月底才可重新集訓。
車路士19歲的邊鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi ）同樣確診新冠肺炎。李斯特城領隊羅渣士宣佈，有3名隊員出現新冠肺炎症狀，目前已安排病毒測試及進行隔離。
受疫情影響，英超賽事可能閉門作賽或者延期，甚至是停賽。專門研究足球財經網站Offthepitch統計指，在英超20隊球隊中，受閉門作賽影響最大的是曼聯，每場賽事可損失4,300萬英鎊（約4.2億港元）。其次為阿仙奴及利物浦，每場賽事同損失3,200萬英鎊（約3.1億港元）。
|英超球會每場損失
|球會名稱
|估計損失（英鎊）
|曼聯
|4,300萬
|阿仙奴
|3,200萬
|利物浦
|3,200萬
|熱刺
|2,500萬
|車路士
|2,100萬
|曼城
|1,900萬
|韋斯咸
|1,200萬
|紐卡素
|1,100萬
|修咸頓
|900萬
|白禮頓
|800萬
|李斯特城
|700萬
|愛華頓
|600萬
|狠隊
|500萬
|阿士東維拉
|500萬
|水晶宮
|500萬
|諾域治
|400萬
|屈福特
|400萬
|般尼
|300萬
|錫菲聯
|300萬
|般尼矛夫
|200萬
不過，相對於較低級別的聯賽，其實部份頂級聯賽球會的比賽日收入，在總收入中佔比較小。
以曼聯為例，曼聯2018至2019財政年度，全年收入為6.27億英鎊，而比賽日的收入僅佔約18%，為1.11億英鎊。