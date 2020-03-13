英超若閉門作賽 曼聯恐最傷 每場損失4.2億

英國疫情嚴峻，更有英超球隊成員確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），各界預期英超賽事可能閉門作賽或者延期，甚至是停賽。有足球財經網站指，若英超決定閉門作賽，曼聯會最傷，每場賽事可損失4,300萬英鎊（約4.2億港元）。

阿仙奴領隊阿迪達(Mikel Arteta)確診新冠肺炎。目前全隊球員及教練都會自我隔離14日，預料最少涉及100人，亦代表球隊大約於本月底才可重新集訓。

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車路士19歲的邊鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi ）同樣確診新冠肺炎。李斯特城領隊羅渣士宣佈，有3名隊員出現新冠肺炎症狀，目前已安排病毒測試及進行隔離。

受疫情影響，英超賽事可能閉門作賽或者延期，甚至是停賽。專門研究足球財經網站Offthepitch統計指，在英超20隊球隊中，受閉門作賽影響最大的是曼聯，每場賽事可損失4,300萬英鎊（約4.2億港元）。其次為阿仙奴及利物浦，每場賽事同損失3,200萬英鎊（約3.1億港元）。

英超球會每場損失 球會名稱 估計損失（英鎊） 曼聯 4,300萬 阿仙奴 3,200萬 利物浦 3,200萬 熱刺 2,500萬 車路士 2,100萬 曼城 1,900萬 韋斯咸 1,200萬 紐卡素 1,100萬 修咸頓 900萬 白禮頓 800萬 李斯特城 700萬 愛華頓 600萬 狠隊 500萬 阿士東維拉 500萬 水晶宮 500萬 諾域治 400萬 屈福特 400萬 般尼 300萬 錫菲聯 300萬 般尼矛夫 200萬

不過，相對於較低級別的聯賽，其實部份頂級聯賽球會的比賽日收入，在總收入中佔比較小。

以曼聯為例，曼聯2018至2019財政年度，全年收入為6.27億英鎊，而比賽日的收入僅佔約18%，為1.11億英鎊。