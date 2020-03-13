  • 24°C
香港時間 : 2020313日 (五) 14:55
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美國疫情】《華郵》大讚香港抗疫有方 倡美國向香港學習

環球社會熱點 14:03 2020/03/13

分享：

《華盛頓郵報》文章指，美國應就對抗新冠肺炎疫情一事向香港學習。

美國政府起初防疫鬆懈，總統特朗普（Donald Trump）堅稱新冠肺炎與普通流感差別不大，當地疫情近日急轉直下，香港疫情爆發得較早，離重災區中國亦較近，但情況相對較佳，《華盛頓郵報》文章稱讚港人抗疫有方，美國應向香港學習。

【意大利疫情】國家淪陷 只因人口老化咁簡單？（訂戶專享）

【加拿大疫情】總理杜魯多妻子出現病徵 杜魯多家居隔離

《華郵》發表題為《香港有從沙士學習，美國能否向香港學習？》（Hong Kong learned from SARS. Can the United States learn from Hong Kong?）的分析文章，指2003年沙士（SARS）一役，造成近300人死亡，香港人經歷過，知道疫情來臨的情況。

文章引述香港大學公共衛生學院教授福田敬二指，香港人從一開始，便以極認真態度看待新冠肺炎，他稱在香港，戴口罩十分普遍，即使沒有爆發疫症，不少身體不適的人會自動戴口罩，這種有助控制疫情的行為，是港人習以為常。

特朗普稱東京奧運應延一年 安倍：將努力舉辦

阿仙奴領隊阿迪達及車路士赫臣奧杜爾確診 英超急開會

不過作者亦補充，香港的應對絕非完美，亦受到不少批評，但香港有從沙士經驗學習。香港社會動盪不斷，示威持續，但未有影響防疫，文章指，在1月疫情爆發極早期香港已宣布學校停課，市民避免社交接觸。

文章指出，美國有着全球最強力的健康機構，分別是美國疾病控制及預防中心（CDC）及美國國家衛生院（National Institutes of Health），但這兩個機構所獲撥款時高時低，目前抗疫工作由誰領導也是不清楚。

此外，香港的新冠病毒測試開支，由政府負責，美國則仍然不清楚，導致病毒測試進度落後於疫情發展。

【澳洲疫情】F1賽車墨爾本賽事取消 麥拿侖成員中招

【西班牙封城】加泰4城鎮被封 隔離近7萬人

相關文章

【新冠肺炎】紐約市宣布進入緊急狀態
今日
【新冠肺炎】紐約市宣布進入緊急狀態
【意大利疫情】國家淪陷 只因人口老化咁簡單？（訂戶專享）
今日
【意大利疫情】國家淪陷 只因人口老化咁簡單？（訂戶專享）
特朗普稱東京奧運應延一年 安倍：將努力舉辦
今日
特朗普稱東京奧運應延一年 安倍：將努力舉辦
【西班牙疫情】加泰4城鎮封城 隔離近7萬人
今日
【西班牙疫情】加泰4城鎮封城 隔離近7萬人
【澳洲疫情】F1賽車墨爾本賽事取消 麥拿侖成員中招退賽
今日
【澳洲疫情】F1賽車墨爾本賽事取消 麥拿侖成員中招退賽
傳染病 冠狀病毒 疫情 特朗普 香港 美國 沙士 肺炎 流感 新冠肺炎

上一篇文章

英超若閉門作賽 曼聯恐最傷 每場損失4.2億

下一篇文章

【西班牙疫情】加泰4城鎮封城 隔離近7萬人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招
【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招
【日本疫情分佈圖】馬雲贈100萬KF94口罩 確診迫近1400宗
【日本疫情分佈圖】馬雲贈100萬KF94口罩 確診迫近1400宗
【美國疫情分佈圖】全國突破1700確診 逾90%州失守
【美國疫情分佈圖】全國突破1700確診 逾90%州失守
【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗
【加拿大疫情分佈圖】杜魯多妻子中招 確診已破100宗
新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月13日 時間14:00）
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油