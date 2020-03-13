【美國疫情】《華郵》大讚香港抗疫有方 倡美國向香港學習

▲ 《華盛頓郵報》文章指，美國應就對抗新冠肺炎疫情一事向香港學習。

美國政府起初防疫鬆懈，總統特朗普（Donald Trump）堅稱新冠肺炎與普通流感差別不大，當地疫情近日急轉直下，香港疫情爆發得較早，離重災區中國亦較近，但情況相對較佳，《華盛頓郵報》文章稱讚港人抗疫有方，美國應向香港學習。

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《華郵》發表題為《香港有從沙士學習，美國能否向香港學習？》（Hong Kong learned from SARS. Can the United States learn from Hong Kong?）的分析文章，指2003年沙士（SARS）一役，造成近300人死亡，香港人經歷過，知道疫情來臨的情況。

文章引述香港大學公共衛生學院教授福田敬二指，香港人從一開始，便以極認真態度看待新冠肺炎，他稱在香港，戴口罩十分普遍，即使沒有爆發疫症，不少身體不適的人會自動戴口罩，這種有助控制疫情的行為，是港人習以為常。

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不過作者亦補充，香港的應對絕非完美，亦受到不少批評，但香港有從沙士經驗學習。香港社會動盪不斷，示威持續，但未有影響防疫，文章指，在1月疫情爆發極早期香港已宣布學校停課，市民避免社交接觸。

文章指出，美國有着全球最強力的健康機構，分別是美國疾病控制及預防中心（CDC）及美國國家衛生院（National Institutes of Health），但這兩個機構所獲撥款時高時低，目前抗疫工作由誰領導也是不清楚。

此外，香港的新冠病毒測試開支，由政府負責，美國則仍然不清楚，導致病毒測試進度落後於疫情發展。

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