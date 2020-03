【美國疫情】《華郵》大讚香港抗疫有方 倡美國向香港學習

▲ 《華盛頓郵報》文章指,美國應就對抗新冠肺炎疫情一事向香港學習。

美國政府起初防疫鬆懈,總統特朗普(Donald Trump)堅稱新冠肺炎與普通流感差別不大,當地疫情近日急轉直下,香港疫情爆發得較早,離重災區中國亦較近,但情況相對較佳,《華盛頓郵報》文章稱讚港人抗疫有方,美國應向香港學習。

《華郵》發表題為《香港有從沙士學習,美國能否向香港學習?》(Hong Kong learned from SARS. Can the United States learn from Hong Kong?)的分析文章,指2003年沙士(SARS)一役,造成近300人死亡,香港人經歷過,知道疫情來臨的情況。

文章引述香港大學公共衛生學院教授福田敬二指,香港人從一開始,便以極認真態度看待新冠肺炎,他稱在香港,戴口罩十分普遍,即使沒有爆發疫症,不少身體不適的人會自動戴口罩,這種有助控制疫情的行為,是港人習以為常。

不過作者亦補充,香港的應對絕非完美,亦受到不少批評,但香港有從沙士經驗學習。香港社會動盪不斷,示威持續,但未有影響防疫,文章指,在1月疫情爆發極早期香港已宣布學校停課,市民避免社交接觸。

文章指出,美國有着全球最強力的健康機構,分別是美國疾病控制及預防中心(CDC)及美國國家衛生院(National Institutes of Health),但這兩個機構所獲撥款時高時低,目前抗疫工作由誰領導也是不清楚。

此外,香港的新冠病毒測試開支,由政府負責,美國則仍然不清楚,導致病毒測試進度落後於疫情發展。

