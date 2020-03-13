【全球大流行】疫情殺入歐美體育界　停賽損失或超過61億

▲ 新冠肺炎疫情殺入歐美體育界，多項賽事或需無限期暫停，在經濟層面亦構成嚴重的損失。(資料圖片)

新冠肺炎疫情殺入歐美體育界，多項賽事或需無限期暫停，例如美國NBA球賽;而足球賽事方面，意甲、西甲、法甲亦先後宣佈延期或實施閉門作賽。事實上，這場肆虐全球的疫情，除了影響球隊競賽外，在經濟層面亦構成嚴重的損失。

賽事停擺或閉門作賽，最直接的影響是門票收入減少。以足球賽事西甲為例，原本預計2019至20賽季，西甲西乙賽事門票收入達超過1.344億歐元。西班牙《馬卡報》報道指出，由於兩者餘下仍有11輪比賽，按比例計算，倘餘下賽事均暫停，料門票損失將達4140萬歐元。加上8800萬歐元的會員費收入，以及5.49億歐元電視轉播收入等損失，意味今季總共失去接近7億歐元 (約61.2億港元) 。

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至於美國NBA球賽方面，於2018至19賽季營收為87.6億美元，其中門票收入達19.4億美元，佔約22%。以NBA有30支球隊再平均分予41場比賽計算，即是平均每場比賽的門票收入約為157萬美元。由於目前NBA例行賽還有256場未舉行，倘全部取消的話，估計門票收入將會損失約4.02億美元。再加上轉播收入、球衣贊助商的贊助等，料最終損失的金額可能超過10億美元(約77.8億港元)。

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責任編輯：蘇穎琪