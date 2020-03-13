  • 23°C
香港時間 : 2020313日 (五) 16:25
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【全球大流行】疫情挫歐美體育界　西甲西乙今季損失或逾61億

商業 13:52 2020/03/13

分享：

新冠肺炎疫情殺入歐美體育界，多項賽事或需無限期暫停，在經濟層面亦構成嚴重的損失。(資料圖片)

新冠肺炎疫情殺入歐美體育界，多項賽事或需無限期暫停，例如美國NBA球賽;而足球賽事方面，意甲、西甲、法甲亦先後宣佈延期或實施閉門作賽。事實上，這場肆虐全球的疫情，除了影響球隊競賽外，在經濟層面亦構成嚴重的損失。

賽事停擺或閉門作賽，最直接的影響是門票收入減少。以足球賽事西甲為例，原本預計2019至20賽季，西甲西乙賽事門票收入達超過1.344億歐元。西班牙《馬卡報》報道指出，由於兩者餘下仍有11輪比賽，按比例計算，倘餘下賽事均暫停，料門票損失將達4140萬歐元。加上8800萬歐元的會員費收入，以及5.49億歐元電視轉播收入等損失，意味今季總共失去接近7億歐元 (約61.2億港元) 。

【全球大流行】皇馬共用設施出事 西甲宣布停賽兩周

【全球大流行】NBA球員及荷里活明星確診感染　NBA、E3等大型活動史無前例取消（有片）

NBA：今季可能損失78億元
至於美國NBA球賽方面，於2018至19賽季營收為87.6億美元，其中門票收入達19.4億美元，佔約22%。以NBA有30支球隊再平均分予41場比賽計算，即是平均每場比賽的門票收入約為157萬美元。由於目前NBA例行賽還有256場未舉行，倘全部取消的話，估計門票收入將會損失約4.02億美元。再加上轉播收入、球衣贊助商的贊助等，料最終損失的金額可能超過10億美元(約77.8億港元)。

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【全球大流行】皇馬共用設施出事 西甲宣布停賽兩周
2020/03/12
【全球大流行】皇馬共用設施出事 西甲宣布停賽兩周
【全球大流行】全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？
2020/03/12
【全球大流行】全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？
【全球大流行】NBA球員及荷里活明星確診感染　NBA、E3等大型活動史無前例取消（有片）
2020/03/12
【全球大流行】NBA球員及荷里活明星確診感染　NBA、E3等大型活動史無前例取消（有片）
門票 疫情 經濟 足球 肺炎 新冠肺炎 法甲 NBA 意甲 西甲

上一篇文章

【新冠肺炎】旅行代理商資助計劃今日截止登記　合資格就要快手

下一篇文章

【新冠肺炎】疫情影響招聘活動　學校綫上提供支援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【新冠肺炎】活性碳口罩也可防疫　關鍵在於一種物料
【新冠肺炎】活性碳口罩也可防疫　關鍵在於一種物料
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【口罩供應】企業為派口罩赴日　凌晨逐間藥房掃貨回港
【口罩供應】企業為派口罩赴日　凌晨逐間藥房掃貨回港
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)