【滙豐股價】滙豐曾挫1成創海嘯後低　股息支撐全日由低反彈8%

▲ 【滙豐股價】滙豐低位回升 由跌一成收窄至3%

美股昨日急挫近一成，滙豐 （00005） ADR曾低見43元，已暗示今日跌勢。滙豐今早低開瀉近一成、見42元，創金融海嘯以來最低。惟在高息憧憬下，全日錄逾56億元大成交，收市跌幅亦收窄至2%。

滙豐今早低開一成，再創逾四年新低。隨後股價持續反覆，午後曾跟隨大市好轉最高曾見46.1元，全日收報45.7元，跌幅收窄至2.04%，若進一步以全日低位42元計，滙豐單日反彈8.8%。

事實上，滙豐自2月中公布業績以來，股價一直未止瀉，由60元水平「碌落」40元關口附近，年初至今已累跌約三成。

重組、減息利淡盈利 靠股息撐起股價

滙豐股價持續調整，可說並非單純跟隨外圍走低。首先，滙豐未來三年將會進行大規模重組，此前已有券商警告會造成額外重組開支、增加盈利壓力。

而且，業務遍佈全球60多個國家的滙豐，近年已深受中美貿易戰及環球經濟放緩影響，收入動力大不如前，再加上近月新冠肺炎打擊，各國央行「放水」救市，聯儲局又緊急減息半厘，均利淡銀行盈利前景。

根據滙豐年報披露，每減息25點子，將對盈利造成8.49億美元的負面影響。券商花旗上周就率先，因應聯儲局減息，將滙豐目標價削6%，折合約46.74港元。

而一直被視為高息股的滙豐，即使業務前景充滿不明朗性，管理層仍重申，會致力維持股息政策不變，亦因此解釋到為何股價越跌越有資金追入。

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