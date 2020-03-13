【全球大流行】美國Moderna新冠疫苗準備人體測試　進度超出預期

▲ 美國生物科技公司Moderna宣布，計劃於本月在西雅圖，對45人進行新冠疫苗的首次臨床試驗。

新冠肺炎疫情持續，隨着全球確診人數不斷攀升，科學家亦加快研發疫苗。美國生物科技公司Moderna宣布，計劃於本月在西雅圖，對45人進行首次臨床試驗，將測試疫苗試驗品（mRNA-1273）各種劑量的安全性，以及注射該疫苗會否引起免疫反應。目前進度已超出原本預期。

Moderna已向美國國家衛生研究院（NIH）提供疫苗樣本，並準備最終測試，確定其能否有效預防病毒感染。該企最初預計，mRNA疫苗的研發可能需要3個半月以上，惟面對疫情愈趨緊張，科研人員亦加快進度，從病毒基因組測序到發布疫苗，僅用上42天。其首席技術營運和品質官Juan Andres形容，這是應對全球衛生緊急情況下，「創紀錄的速度」。

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不過，疫苗能否有效預防感染、達到何等水平的保護級別、有否潛在副作用等，仍是未知之數。最關鍵是，一般在疫苗投入市場前，監管機構會要求藥廠證明產品是安全，包括先檢查新疫苗對實驗動物的影響。耶魯大學微生物學家岩崎明子（Akiko Iwasaki）認為，直接對人體進行首次臨床試驗，的確非常不尋常，但同時反映出開發疫苗，在應對新冠肺炎大流行一事上具迫切性。

國際愛滋病疫苗倡議協會（IAVI）主席Mark Feinberg指出，傳統疫苗需時15至20年，將疫苗研發至推出的時間表極端縮短，是不可接受並不適當，「但這是我們唯一的選擇」。

責任編輯：姚慧儀